Zeljko Kopic, reacţie fermă după ce a dus-o pe Dinamo din nou pe primul loc: "Toată lumea are aşteptări de la noi. Nu e uşor pentru jucători!" - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit o reacţie fermă, după ce a dus-o din nou pe Dinamo pe primul loc în Liga 1. „Câinii” au remizat pe terenul celor de la Botoşani, scor 1-1, însă au devenit lideri provizoriu.

La finalul partidei, Zeljko Kopic nu s-a declarat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi şi a subliniat faptul că Dinamo a început prost partida din Moldova.

Zeljko Kopic, reacţie fermă după Botoşani – Dinamo 1-1

Kopic a fost întrebat şi despre Cătălin Cîrjan, care a „spart gheaţa” şi a marcat primul gol, după patru luni. Antrenorul croat a transmis un mesaj dur şi a spus că toată lumea are mari aşteptări de la Dinamo, deşi echipa s-a salvat in extremis de la retrogradare, în vară.

„Trebuie să fm realişti, nu am început bine meciul, nu am putut să menţinem posesia. În ultimele 20-25 de minute, nu am fost la nivelul nostru bun. Nu am reuşit să controlăm jocul. În repriza a doua ar fi trebuit să ne creăm mai multe şanse, dar cred că remiza e un rezultat corect. Ei au o echipă grozavă, antrenorul face o treabă bună. Pentru Dinamo, a devenit o tradiţie ca meciurile cu Botoşani să fie dificile.

Toată lumea are aşteptări mari când vine vorba de noi. Când nu marchează, când nu dă pase, îşi pun toţi întrebări. E un jucător tânăr. Nu e uşor pentru jucători, într-un singur an am făcut un mare pas înainte, jucătorii trebuie să se adapteze. Sunt bucuros pentru Cîrjan, golul e foarte important pentru el.