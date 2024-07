"Am fost mazilit să nu ajung comandant" Acuzaţii dure la adresa clubului CSA Steaua: "Nu se dorește să se intre în legalitate" - Antena Sport

Acuzaţii dure la adresa clubului CSA Steaua Suporterii Stelei, la un meci din Liga a 2-a / Hepta Acuzaţii dure la adresa clubului CSA Steaua au fost aduse de Vasile Tînjală, colonel în rezervă şi fost șef de serviciu la CSA Steaua timp de 20 de ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vasile Tînjală a susţinut că nu ar fi fost lăsat să devină comandant la clubul sportiv al Armatei. „Am fost mazilit să nu ajung comandant” Acuzaţii dure la adresa clubului CSA Steaua: „Nu se dorește să se intre în legalitate” „Ca fost sportiv de performanță în rugby, la Rulmentul Bârlad, și timp de 20 de ani petrecuți la Clubul Sportiv al Armatei Steaua ca ofițer în diferite funcții importante, doresc să aduc în discuție statutul echipei de fotbal al CSA Steaua București, mai nou Steaua București. De ce nu se dorește să se intre în legalitate? Două organe competente pot să facă acest lucru. Primul este FRF, prin președintele acesteia, aducând o modificarea scurtă și concisa în statutul FRF că și echipele (cluburile) guvernamentale din România pot să fie finanțate de la orice Minister, organe centrale și locale din subordinea căreia fac parte și cu aceasta s-ar rezolva marea problemă cu finanțarea din bani publici. Și a doua entitate care poate să rezolve problema ar fi Guvernul printr-un ordin de ministru, tot la fel printr-un ordin scris de Ministru, pentru rezolvarea speței în cauză”, a declarat Vasile Tînjală pentru fanatik.ro. Reclamă

Vasile Tînjală susţine că ar fi trebuit să devină comandantul CSA Steaua în 2017!

„Dar, vă spun eu că nu se vrea și nu se dorește acest lucru, probabil din interese politice. De aceea și cei din Ministerul Apărării Naționale nu vor să facă nimic. Și când am trecut eu în rezervă în anul 2017, când am fost mazilit și nu s-a dorit să ajung comandantul CSA Steaua București de niște generali și de către fostul comandant de la acea vreme, care și acum sunt în funcții călduțe, probabil pentru eternitate.

Au trecut 7 ani de când am trecut eu în rezervă și nici acum CSA Steaua București nu are comandant numit prin concurs. Are numai împuternicit pe 6 luni sau un an de zile, din diferite motive, probabil, numai ei le cunosc, cei care comandă destinul CSA Steaua București.

Și uitați că și așa CSA Steaua București obține rezultate foarte bune și obiective mărețe, dând cei mai mulți sportivi calificați – participanți la Jocurile Olimpice de la Paris 2024”, a mai declarat Vasile Tînjală pentru sursa citată.

CSA Steaua a devenit Steaua Bucureşti! Echipa de fotbal CSA Steaua va evolua din sezonul următor al Ligii 1 cu denumirea de „Steaua Bucureşti”. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat că această propunere venită din partea clubului Armatei a fost aprobată de Comitetul Executiv al FRF. „Un alt subiect care s-a aflat astăzi pe ordinea de zi face referire la modificarea denumirii CSA Steaua în Steaua Bucureşti în noul sezon, în competiţia organizată de FRF. S-a aprobat modificarea denumirii în noul sezon de Liga 2. Asta mi-a şi permis, când am făcut referire la Corvinul Hunedoara, să folosesc deja noua denumire Steaua Bucureşti”, declara preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă.