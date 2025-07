"Nu am văzut atâta nesimțire" Laszlo Dioszegi atac uluitor la adresa lui Roland Niczuly! Portarul, trimis la Liga 3 - Antena Sport

„De luni seara nu doresc să mai aud în viața mea de acest Niczuly, Nu am văzut atâta nesimțire din partea unui fotbalist în viața mea. Lacrimile de crocodil ale acestui om de după meciul cu Slobozia ne costă cel puțin un an de Liga 2 și 200.000 de euro.

Da, aveți informația corectă. Ne-a cerut suma asta pentru a accepta rezilierea de contract. Adică, el ne bagă în Liga 2, ne îngroapă definitiv în meciul cu Slobozia și vrea acum și 200.000 de euro ca să accepte rezilierea de contract. Vă confirm informația dumneavoastră ca să știe toată lumea ce fel de om e Niczuly”, a spus Dioszegi, citat de prosport.ro.

Laszlo Dioszegi: “Nimeni nu vrea să se mai bazeze pe tine”

“Pentru acest om eu m-am certat cu toată lumea și mi-am pus suporterii în cap. Toți mă acuzau că țin la Sepsi un portar titular mic de înălțime doar pentru afacerile pe care le am cu tatăl său. Și nu a fost vorba sub nicio formă de așa ceva. Eu l-am respectat pe Niczuly și nu am plecat urechea la nimeni în ultimul an. Mulți oameni mă avertizau despre prestațiile sale, sunt vreo cinci meciuri în care unii oamenii mi-au zis să îi analizez mai bine prestațiile, dar eu am trecut cu vederea peste orice comentariu răutăcios.

El era căpitanul meu, omul pe care l-am respectat enorm până luni seara. Și, el cum îmi întoarce acum respectul? Îmi cere 200.000 de euro dacă doresc să terminăm mai devreme cu doi ani înțelegerea? Nu am văzut în viața mea o atâta nesimțire. V-am mai spus și o repet. E curată nesimțire din partea lui. Ei, bine, domnule Niczuly, te vrei prezenta de acum la echipa doua din Liga 3, dar nu vei juca nici acolo. Nimeni nu vrea să se mai bazeze pe tine. Te vei antrena, dar nu se va mai baza nimeni pe tine. Dacă nici eu nu te-am respectat, atunci cine? M-am supărat foarte tare pe el și nu vreau să-l mai văd în față”, a mai spus patronul.