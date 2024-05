Istorie în Liga Campionilor Asiei! Recordul egalat de Rahimi, după succesul cu Al Ain - Antena Sport

S-a scris istorie în Liga Campionilor Asiei Soufiane Rahimi, în timpul finalei Ligii Campionilor Asiei/ Profimedia S-a scris istorie în Liga Campionilor Asiei! Rahimi a devenit cel mai bun marcator al competiţiei, în sezonul în care echipa sa, Al Ain, a cucerit marele trofeu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Al Ain a câştigat Liga Campionilor Asiei, live în AntenaPLAY. Saudiţii au întors rezultatul din tur şi au învins-o pe Yokohama în retur cu scorul categoric de 5-1. S-a scris istorie în Liga Campionilor Asiei Soufiane Rahimi a marcat o „dublă” în victoria lui Al Ain, din returul finalei Ligii Campionilor Asiei. Mijlocaşul marocan de 27 de ani a punctat în minutele 8, respectiv 67. Graţie celor două goluri marcate cu Yokohama, Rahimi a devenit cel mai bun marcator dintr-un sezon de Liga Campionilor Asiei, din istoria competiţiei. Marocanul a punctat de 13 ori în acest sezon, pentru Al Ain. Rahimi a egalat recordurile lui Baghdad Bounedjah, Adriano şi Muriqui, cei care de asemenea au marcat câte 13 golurile, în sezoanele 2018, 2016, respectiv 2013. Reclamă

Al Ain a cucerit pentru a doua oară în istorie Liga Campionilor Asiei. Saudiţii au mai triumfat în 2003, după o finală cu Police Tero. Al Ain a mai pierdut alte două finale, în 2005 şi 2016, cu Al-Ittihad şi Jeonbuk, fosta echipă a lui Dan Petrescu.

