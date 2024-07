Mutarea de zeci de milioane de euro care i-a fost propusă lui Gigi Becali: "Se duce în grupele Ligii Campionilor" - Antena Sport

Sunt 15-20 de milioane calificarea, plus bilete, plus market-pool, plus 3 milioane o victorie… Deci ajungi la 45-50 de milioane”, a declarat Gigi Becali, potrivit sursei citate.

Adrian Mutu îi recomandă lui Gigi Becali să insiste pentru Louis Munteanu!

Adrian Mutu l-a sfătuit pe Gigi Becali să insiste pentru Louis Munteanu. Becali a făcut o ofertă de 1.5 milioane de euro pentru Louis Munteanu, dar aceasta a fost refuzată de Fiorentina.

Pe urmele lui Louis Munteanu se află şi CFR Cluj. Patronul ardelenilor, Neluţu Varga, se arăta optimist că Munteanu va ajunge în Gruia.

„Popa e un atacant normal, nu e sub nivel, dar nu e nici un super-atacant. Eu cred că o echipă de genul FCSB are nevoie de un super-atacant, probabil un Louis Munteanu. Ar fi un mare plus pentru FCSB. Eu cred că Miculescu poate să joace al doilea vârf sau extremă dreapta.

Nu îl văd număr 9, deși a avut meciuri când s-a descurcat foarte bine. Valoarea jucătorilor nu o vezi în provincie, la o echipă liniștită, care are stabilitate din toate punctele de vedere. La nivel uman și emoțional lucrurile sunt clare și corect făcute, presiunea nu este chiar atât de mare.

Nu a jucat niciodată pentru calificări în Champions League, acum a venit la FCSB unde în afară de publicul mult mai numeros și presiunea rezultatului mai e și presiunea patronului. Așa se vede din ce material ești făcut și ce valoare ai”, a declarat Adrian Mutu pentru sursa citată mai sus.