Paulo Fonseca, verdict uluitor după Real Madrid - AC Milan 1-3: "E mai dificil să joci în Serie A!" - Antena Sport

Paulo Fonseca a venit cu un verdict uluitor după Real Madrid – AC Milan 1-3. „Diavolii” milanezi au produs surpriza în seara de marți, din UEFA Champions League și au făcut spectacol pe Santiago Bernabeu.

AC Milan s-a impus în fața celor de la Real Madrid grație golurilor marcate de Thiaw, Morata și Reijnders. Pentru gazde a marcat Vinicius.

Paulo Fonseca, verdict uluitor după Real Madrid – AC Milan 1-3

După meci, antrenorul lui AC Milan a fost întrebat despre modul în care echipa sa a tratat partida, având în vedere că a venit după o prestație modestă în Serie A, cu Monza. Echipa lui Fonseca a câștigat acea partidă cu scorul de 1-0.

După ce a analizat jocul elevilor săi, antrenorul a venit cu un verdict uluitor. În opinia lui Paulo Fonseca, un meci din Serie A este mai dificil ca o partidă din Champions League, cel puțin din punct de vedere tactic.

„Cred că am câștigat pentru că jucătorii au dat dovadă de curaj, nu ne-a fost frică de nimic. Am ținut mult de minge, am făcut lucruri extraordinare în prima repriză. Am suferit după pauză, dar am reușit împreună și am meritat pe deplin această victorie..