Ce i-au transmis specialiştii UEFA lui Mihai Stoichiţă, după scandalul uriaş din România - Kosovo - Antena Sport

„Inadmisibil, lipsă de fair-play incredibilă!” Mircea Lucescu a dat de pământ cu kosovarii

Mircea Lucescu a avut prima reacţie la finalul meciului România – Kosovo, care a fost LIVE VIDEO pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A vorbit despre scandalul monstru de la finalul partidei de pe Arena Naţională. Kosovarii au părăsit terenul în prelungiri şi au refuzat să mai iasă de la vestiare.

„(Vă aşteptaţi la aşa ceva?) Este indamisibil, mă gândesc că dacă s-ar fi întâmplat în altă ţară şi nu aici… în mod normal, 15 minute, regulamentul prevede acest lucru. Echipa care s-a retras pierde meciul. Lipsă de fair-play incredibilă! Nu s-a întâmplat nimic, nu am văzut bannere, nu am văzut nimic împotriva Kosovo. Ei au avut un plan al lor, în cazul în care nu reuşesc să câştige să facă lucrul ăsta. O lipsă de fair-play cum nu am pomenit.

Acolo ne-au fluierat, ne-au înjurat, au aruncat cu sticle în noi, ne-au făcut în toate felurile şi noi am jucat. Eu pe jucători sunt foarte supărat. Dacă eşti profesionist, dacă ai stilul sportiv în tine rămâi şi joci în orice condiţii. Nu s-a întâmplat nimic, nu a fost un meci agresiv.

Le-au permis mult prea mult. O echipă de fotbal… s-a dovedit fair-play şi au ieşit de pe teren. Au făcut gestul ăsta incredibil. Nu mai spun că, de unde eram eu, i-am văzut făcând nişte gesturi obscene faţă de suporterii noştri, care au început să îi fluiere. E o justificare atât de puerilă.

Din păcate nu e deloc plăcut să asişti la o astfel de scenă incredibilă!„, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AS.ro.