Kylian Mbappe nu a fost convocat de Didier Deschamps la naţionala Franţei! Starul Realului, "taxat" dur de selecţioner - Antena Sport

Kylian Mbappe, în Spania - Franţa Kylian Mbappe, în timpul partidei Spania - Franţa, de la EURO 2024/ Profimedia Images Kylian Mbappe nu e în lotul Franţei pentru dubla cu Israel şi Italia. Franţa o va întâlni pe Israel joi, 14 noiembrie, şi va juca împotriva Italiei cu 4 zile mai târziu. Ambele meciuri au loc de la 21:45. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Surpriza uriaşă pregătită de Deschamps este faptul că l-a lăsat la Madrid pe Kylian Mbappe. Starul lui Real nu traversează o formă deloc bună şi va lipsi surprinzător de la naţională. Kylian Mbappe nu a fost convocat de Didier Deschamps la naţionala Franţei! Lotul lui Didier Deschamps pentru dubla cu Israel şi Italia: Didier Deschamps a venit şi cu detalii despre motivul pentru care l-a lăsat în afara lotului pe Kylian Mbappe. Reclamă

Reclamă

„Am avut mai multe conversații cu el. M-am gândit la asta și am decizia pentru aceste jocuri. Cred că e mai bine așa. Nu am de gând să mă scuz.

Pot să vă spun două lucruri: Kylian a vrut să vină și nu este vorba despre problemele extrasportive, despre care s-a vorbit, atât timp cât există prezumția de nevinovăție„, a declarat Deschamps, potrivit marca.com.

Selecţionerul Franţei a ţinut să afirme că îşi asumă în totalitate selecţia şi că nu îl interesează dacă este criticat pentru alegerile pe care le face.

Reclamă

„S-ar putea să nu fim de acord cu totul. Acestea sunt discuții pe care le pot avea cu jucătorii. Nu sunt aici pentru ca jucătorii să-mi spună că sunt cel mai bun și cel mai chipeș. Îi ascult. M-au inspirat mereu aceste discuții, fie ele individuale sau colective, protejând toți jucătorii„, a mai spus Mbappe. Kylian Mbappe a fost făcut praf, după ultimul meci la Real Madrid Kylian Mbappe a avut din nou o evoluţie modestă la Real Madrid. „Galacticii” au fost învinsă clar de AC Milan, după ce în meciul precedent au pierdut în faţa Barcelonei, scor 0-4. „Cred că echipa e nemulţumită de el, pot să înţeleg asta. Trebuie să-i acordăm timp, dar în acelaşi timp trebuie să înveţe să joace ca un număr 9, să aibă dorinţă şi ambiţie. Bellingham încearcă să joace ca un număr 9, ceea ce Mbappe ar trebui să facă. Aproape mereu e Bellingham cel care face sprinturi către cealaltă poartă, care face echipa să joace. Cine aleargă şi vrea să ajungă la finalizare? Bellingham, nu numărul 9. E frustrant. Ştiu că se poate întâmpla uneori, dar nu de fiecare dată. Ştiu că nu e număr 9 şi nu-i place să joace aşa, dar lui Bellingham în place să facă cursele astea? Face asta pentru că are dorinţa de a juca şi asta vorbeşte de la sine. Nu poţi câştiga meciuri cu decarul care se întoarce către poarta lui, să încerce să se apere, şi după să meargă să marcheze. Bellingham a fost schimbat, aş fi fost şi eu enervat, cu siguranţă aş fi fost. Nu cred că joacă bine ca şi echipă”, a transmis Thierry Henry, conform as.com.

Reclamă