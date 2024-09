"Nu putem spune nimic negativ!" Radu Drăguşin, val de laude la adresa lui Mircea Lucescu! Concluzii după România - Lituania 3-1 - Antena Sport

„Au fost două meciuri grele, două meciuri total diferite. Să începi în deplasare la Kosovo e greu. Am câştigat două meciuri. şase goluri, e bine. E fosrte bine, suntem toţi încântaţi de Mircea Lucescu. Este o dinamică diferită, sunt idei diferite, este şi o diferenţă de vârstă între fostul antrenor şi actualul. Cred că toţi antrenorii pot să confirme că suntem receptivi.

Ne place munca, ne adaptăm repede. Încă sunt idei în curs, sunt multe chestii pe care nu le-am putut face în această acţiune. Mă simt bine, la antrenamente s-a ridicat puţin nivelul şi intensitatea. A fost un vis fiindcă am crescut cu doi jucători pe care i-a antrenat mult, a avut grijă de ei, de tata şi de unchiul meu, de Popescu.

Când îţi vorbesc la superlativ de dânsul, ideea e să ai şi tu oportunitatea să fii antrenat de dânsul. Am fost foarte încântat dar ştiu că nu trebuie să visez cu ochii deschişi şi să mă antrenez şi să dau totul. Fiecare echipă are stilul lor. Datoria mea când intru pe teren e să fac diferenţa, nu să doar gol sau pase de gol. Sunt fericit că am reuşit să fac diferenţa. Sunt la Rangers, mai am un an contract acolo şi sunt gata să mă lupt pentru antrenor, pentru fani, iubesc să fiu acolo şi mâine la treabă„, a spus Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.