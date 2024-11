Sofronis Avgousti, impresionat de naţionala României. Ce a zis selecţionerul Ciprului după înfrângerea cu 4-1. „Cea mai bună echipă” - Antena Sport

Sofronis Avgousti în timpul partidei România - Cipru, de pe Arena Naţională din Bucureşti, 18 noiembrie 2024 - Profimedia Sofronis Avgousti a venit cu un verdict după ce echipa sa a fost învinsă cu 4-1 pe Arena Naţională. După duelul cu Cipru, România şi-a consolidat poziția de lider în Grupa C din Liga Națiunilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Selecționerul Ciprului a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei antrenate de Mircea Lucescu. Acesta a numit România ca fiind „cea mai bună echipă” a Grupei C2 din Liga Naţiunilor. Ce a spus Sofronis Avgousti despre echipa naţională a României după ce a învins-o pe Cipru cu 4-1. Antrenorul a dat verdictul Luni seară, elevii lui Mircea Lucescu au reușit să obțină cea de-a cincea victorie din Liga Naţiunilor, după ce au învins-o pe Cipru, cu 4-1. La conferința de presă de a finalul partidei, Sofronis Avgousti, antrenorul ciprioților, a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei naţionale a României. „Felicitări României pentru primul loc în grupă. A arătat că este cea mai bună echipă a grupei, se vede şi din golaveraj. E clar că a obţinut pe merit locul 1. Azi noi ne-am asumat multe riscuri în joc şi poate că adversarii nu se aşteptau la asta. Însă în ei au stat mai bine la finalizare, iar acest lucru le-a adus victoria”, a declarat selecționerul Ciprului. Mai mult, acesta a punctat şi motivele pentru care echipa sa a fost învinsă. Reclamă

„A fost ultimul meci al acestei grupe, noi am venit aici să jucăm un fotbal deschis. Primul gol a ajutat mult echipa României în prima repriză, apoi, după pauză, ne-am asumat ceva riscuri, încercând să fim mai competitivi.

Şi am reuşit să controlăm jocul şi să marcăm până la marea ocazie pe care am ratat-o când s-a accidentat portarul advers. Am fi avut posibilitatea să marcăm şi al doilea gol, însă după cartonaşul roşu primit de noi avantajele au fost toate de partea echipei României”, a mai adăugat Sofronis Avgousti.

„E un rezultat important, am consolidat poziția de câștigători ai grupei. Am mulțumit suporterilor, care au venit pe frig pentru a susține echipa națională. Era una din obligațiile jucătorilor noștrii să mulțumească acest public. Înainte de meci le-am spus să nu iasă de pe teren fără un 3-0. Zilele astea, mai ales după meciul cu Kosovo am avut o analiză foarte serioasă față de ce vrem să facem. Azi am văzut o altă echipă, disponibilă pentru jocul ofensiv. Am comis greșeli, care nu ar trebui să apară la o echipă de nivelul ăsta și la jucători de acest tip. Pase foarte simple, foarte ușoare, date la adversar, de care ei au profitat exact ca la meciul cu Kosovo. Sunt încă lucruri de rezolvat. Am marcat 2 goluri din faze pe care le-am lucrat la antrenament, sunt foarte mulțumit, înseamnă că au fost concentrați și sunt foarte mulțumit pentru asta. (n.r. Aveți vreo preferință pentru tragerea la sorți?) Nu mă interesează tragerea la sorți!”, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

