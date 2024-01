Arthur Cabral, gol fabulos din foarfecă! Angel Di Maria i-a dat o pasă magică - Antena Sport

Reclamă

Video cu golul fabulos marcat de Arthur Cabral

La ce a renunţat Angel Di Maria pentru a reveni la Benfica: „Erau oferte uluitoare!”

La ce a renunţat Angel Di Maria pentru a reveni la Benfica. Campionul mondial a făcut dezvăluiri uimitoare, dar a lansat și o serie de atacuri la adresa oficialilor lui Juventus, fosta sa echipă.

Atacantul din Argentina a revenit la Benfica în această perioadă de mercato, după ce s-a despărțit de italienii de la Juventus. Acesta s-a întors după de 13 ani la campioana din Liga Portugal, competiție care se vede live în AntenaPLAY.

Reclamă

Angel Di Maria a făcut dezvăluiri despre oficialii lui Juventus. Campionul mondial a menționat motivul pentru care a plecat de la „Bătrâna Doamnă”. Acesta s-a arătat nemulțumit de relația pe care a avut-o cu antrenorul, dar și cu oficialii clubului. Totuși, argentinianul a ținut să menționeze și situația grea în care se afla echipa, în sezonul pe care l-a petrecut în lotul formației din Serie A.

„A fost un an dificil pentru club (n.r. în sezonul trecut, pentru Juventus). Nu am înțeles niciodată ce s-a întâmplat în acel sezon. Am încercat să înțeleg și să îmi fac treaba, atunci când am avut ocazia să joc, dar nu am jucat prea mult, iar acest lucru m-a afectat.

Am avut mai multe întâlniri cu oficialii lui Juve, am discutat și cu antrenorul. Totuși, uneori realizezi cât de puțin înseamnă cuvintele.

Reclamă 4 / 0/3

Am avut multe oferte din Arabia Saudită. Erau oferte uluitoare. Totuși, am ales cu inima și am revenit la Benfica”, a spus Angel Di Maria pentru DSports Radio, citat de football-italia.net. În cariera sa, Angel Di Maria a jucat pentru: Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG și Juventus.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...