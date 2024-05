Marius Niculae a vorbit de un transfer "bombă" la Sporting Lisabona după ce "Leii" au luat titlul: "Sper să vină Ronaldo" - Antena Sport

Erau peste 100.000 de oameni.

E ceva incredibil. O dată în viaţă trăieşti aşa ceva.

Au stabilitate la nivelul băncii. E cel mai scump antrenor din lume. Au plătit 14 milioane de euro pentru aducerea lui Ruben de Amorim.

Din ce am înţeles din presa din Portugalia, e pe lista lui West Ham. Este un antrenor foarte-foarte bun.

Cheia succesului este transferul lui Viktor Gyokeres de la Coventry, pentru 27 de milioane de euro, care a dat 27 de goluri şi 9 pase de gol.

Pot realiza eventul, pentru că sunt calificaţi în finala Cupei Portugaliei, contra lui FC Porto. Au şanse mari să obţină eventul, de la Loţi Boloni nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Mai am prieteni la Sporting. O să-mi trimită un tricou semnat de toţi jucătorii. Eu sper că se va întoarce Cristiano Ronaldo, chiar şi pentru un meci. Ăsta era şi visul mamei lui, să se retragă de la Sporting Lisabona”, a declarat Marius Niculae pentru digisport.ro. Nebunie la Lisabona după titlul câştigat de Sporting! Cum au sărbătorit jucătorii A fost nebunie la Lisabona după titlul câştigat de Sporting, în Portugalia. Sporting Lisabona a devenit campioană a Portugaliei pentru a 20-a oară, duminică seară, după ce a beneficiat de înfrângerea cu 0-2 a celor de la Benfica, la Famalicao. Sporting a bătut-o sâmbătă pe Portimonense, cu 3-0, şi avea nevoie de un pas greşit al rivalei Benfica, pentru a câştiga titlul cu numărul 20, cu două etape rămase de disputat. Reclamă

„Vulturii” au pierdut meciul de pe terenul lui Famalicao, cu 0-2, astfel că titlul ajunge în vitrina lui Sporting, iar nebunia a început în oraş, unde mii de fani s-au adunat pentru a sărbători performanţa echipei.

Şi jucătorii au urmărit împreună meciul lui Benfica şi au avut motive de bucurie la final, unul în urma căruia Sporting a ajuns să aibă un avantaj de opt puncte, cu doar două runde rămase de disputat.

Sporting a câştigat titlul cu cel mai bun atac din Portugalia (92 de goluri marcate) şi cu a treia cea mai bună defensivă, 29 de goluri încasate. Echipa va evolua direct în grupele Ligii Campionilor.

