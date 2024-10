Marius Lăcătuș, despre derby-ul Dinamo-FCSB. Ce diferențe a văzut „Fiara” între cele două formații - Antena Sport

Mai mult, Becali a declarat că nu se va putea baza pe Florin Tănase, care este accidentat. De aemenea,acesta a dat de înțeles că nici Siyabonga Ngezana nu va apărea în echipa de start.

”Tănase nu e. E posibil și Ngezana să nu fie. Și-a revenit, s-a antrenat cu echipa, dar nu are ritm. Nu are viteza aceea de joc, iuțeala. Azi spuneau că ar fi bine să nu jucăm cu el. E refăcut, dar nu are ritm de joc. O să joace Popescu, da, da”, a mai spus Gigi Becali.