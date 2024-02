Mesajul emoţionant al lui Alexandru Ioniţă pentru rapidişti, după transferul în China: "Am plecat de acasă!" - Antena Sport

Mesajul emoţionant al lui Alexandru Ioniţă pentru rapidişti

Alexandru Ioniţă a plecat în China Mesajul emoţionant al lui Alexandru Ioniţă pentru rapidişti, după transferul în China. Mijlocaşul ofensiv a plecat de la echipa din Giuleşti şi va încasa un salariu uriaş la Yunnan Yukun, de 500.000 de euro pe sezon.

Alexandru Ioniţă a avut un mesaj emoţionant pentru rapidişti, după ce a fost prezentat oficial de noua echipă. Ioniţă a recunoscut că nu se aştepta să plece în acest moment de la Rapid.

„E un sentiment mai ciudat. E o fericire şi o tristeţe în acelaşi timp. Începe o nouă aventură pentru mine, dar în acelaşi timp plec de acasă. Rapid înseamnă acasă. Tot ce am făcut a fost pentru echipă, nu pentru mine individual. Vreau să se înţeleagă că eu am dat totul pentru Rapid. O să îmi dor de atmosferă, de grup, de colegi, conducere, de stadion, de tot. Nici eu nu mă gândeam că o să plec şi am zis să îmi aştept rândul„, a spus Alexandru Ioniţă într-un interviu acordat Rapid TV.