Nemulţumirea afişată de Edi Iordănescu după ultimul amical al Legiei Varşovia: "Asta e, m-am adaptat" - Antena Sport

“ Îmi pasă mult de rezultate, am produs astăzi rezultatul, am câştigat şi încă un lucru bun este că nu am primit gol. Salut echipa pentru că a luptat pentru rezultat până la sfârşit, dar sunt multe lucruri la care treuie să lucrăm.

Mi-ar fi plăcut să am mai multe amicale, dar ăsta e calendarul, m-am adaptat. Meciurile de pregătire erau deja programate când am venit eu, deci nu am avut oportunitatea să am mai multe amicale.

Acum câteva zile am cerut să se mai caute un amical mâine, dar este foarte dificil de găsit în acest moment. Probabil nu vom mai juca un alt meci“, a spus fostul selecţioner, potrivit canalului de YouTube Legionsci_com.