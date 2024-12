"O răspundere foarte mare!" Cristi Borcea, sfat pentru Dan Şucu! Ce i-a recomandat să facă la Genoa pentru a avea succes - Antena Sport

Ioan Andone a vorbit și despre viitorul lui Marius Șumudică. Fostul internațional este de părere că antrenorul nu va pleca de pe banca giuleștenilor, indiferente de rezultatele obținute pe parcursul acestui sezon.

„Nu mă așteptam ca un român să facă o investiție în cel mai vechi club italian, în Serie A, în primele 5 campionate din Europa. El este un om de afaceri foarte calculat. E un om care va duce Genoa între primele 6 cluburi din Italia. Trebuie să fim mândri că un român cumpără un club din Italia. A simțit-o ca pe o oportunitate, că o să fie un business bun.

(Rămâne și la Rapid?) Da, va rămâne, sunt convins că pasiunea i-a venit de la Rapid. An de an, Rapidul a cumpărat jucători foarte buni, are lot pentru a câștiga campionatul.

Șumudică nu va lăsa Rapidul, probabil în vară, dacă nu vor fi mulțumiți de rezultatele care sunt cu el, atunci poate da”, a spus Ioan Andone, pentru AntenaSport.