„Pe stilul lui Gigi Becali!” Ionuț Negoiță, luat prin surprindere de Dan Șucu! Reacție fermă despre preluarea acțiunilor de la Genoa - Antena Sport

Ionuț Negoiță a reacționat, după ce Dan Șucu a devenit patron la Genoa. Fostul acționar de la Dinamo s-a declarat surprins de faptul că omul de afaceri român a decis să investească și la formația din Serie A.

Dan Șucu a preluat 77% din acțiunile clubului Genoa, într-o afacere care se ridică la suma de peste 40 de milioane de euro.

Ionuț Negoiță, reacție fermă după ce Dan Șucu a preluat Genoa

Ionuț Negoiță a recunoscut că a fost surprins chiar și atunci când Dan Șucu a decis să investească la Rapid. Fostul patron de la Dinamo a declarat că discursul omului de afaceri se aseamănă cu discursul pe care el îl avea în momentul în care s-a decis să se implice la formația din Ștefan cel Mare.

„Eu am rămas surprins, cum și alții au rămas surprinși de mine că am intrat la Dinamo, că Dan Șucu a preluat Rapidul, în primul rând. Și eu, și Dan Șucu suntem oameni de business, zic eu destul de echilibrați. Și eu am fost o surpriză pentru mine: m-a luat valul.

Fotbalul te face să-ți dorești, să te implici, să vrei să faci ceva mai mult ca alții. Doar că fotbalul e un fenomen complex. Eu am fost surprins că a preluat și Genoa. Vorbim de un club din afară… Afară noroiul e mai adânc, ca o figură de stil.