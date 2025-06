"Poate eu am greşit" Mircea Lucescu ştie de ce România a pierdut în Austria: "Nu trebuia să fac asta" - Antena Sport

În repriza a doua am scăzut din punct de vedere fizic, ei au fost mai agresivi în atacurile lor. Toţi sunt la acelaşi nivel, foarte înalt, titulari şi rezerve. Eu sunt mulţumit de joc. Atât au putut, atât au dat. Aţi văzut că austriecii sunt foarte rapizi, foarte decişi. Noi am fost puţin mai lenţi, am mai pierdut mingea, iar ei au profitat.

“Nu au mers foarte multe lucruri. O echipă superiooară, cu jucători din campionate puternice şi cu mai multă disponibilitate de alergare, au câştigat duelurile individuale, mai agresivi. Noi am compensat cu o bună organizare de joc, păcat că am primit acel gol în minutul 43.

Am avut şi ghinion. Să iei un gol din out şi după un autogol… nu am fost destul de rapizi în zona de 20 de metri, acolo unde orice şut poate fi deviat. Bosnia a bătut cu 1-0 în San Marino.

Noi am trecut printr-un an foarte greu, cu mulţi jucători accidentaţi, cu jucători care au jucat mai puţin, iar acest lucru se vede imediat. Poate că eu am greşit, poate trebuia să îi iau mai devreme în cantonament. Nu trebuia să le dau acele zile, cu toate că am făcut o pregătire foarte bună.

Se mai joacă. Dar nu uitaţi, Austria e o echipă mai bună, e o echipă din prima urnă în Europa. Acum noi tindem să ajungem la nivelul lor. Au un grup de jucători extrem de competitivi. Au jucători la Bayern, Inter, Leipzig, Atalanta, Werder Bremen”, a declarat Mircea Lucescu, pentru Antena Sport.