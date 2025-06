Zidul galben a "ocupat" centrul Vienei! Imagini de senzaţie cu fanii noştri înainte de Austria - România! - Antena Sport

Suporterii români au creat, la fel ca la EURO 2024, un zid galben în Stephansplatz, piaţa din centrul Vienei. Circa 20.000 de fani români ar trebui să fie în tribune la meciul Austria – România, care e în direct, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stephansplatz, acolo unde se află catedrala Stephansdom, este considerată “kilometrul zero” al capitalei Austriei, Viena.

Fanii români au “cucerit” centrul Vienei înaintea meciului cu Austria!

“It’s Euro 2024 all over again! ❤️🇷🇴 #ZidulGalben a cucerit și Viena! ROMÂNIA e aici, românii sunt din nou uniți! #GeneratiaDeSuflet are cei mai frumoși suporteri! Vă mulțumim! 💛”, a fost textul care a apărut pe contul oficial de Facebook al echipei naţionale, alături de imagini cu suporterii români.

România are mare nevoie de puncte. Tricolorii au ratat startul calificărilor pentru Mondial, pierzând primul meci din preliminarii, scor 0-1, cu Bosnia. Ulterior, România a învins, în deplasare, cu 5-1, San Marino.