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Ce bătălie! Licitaţie pentru starul care a impresionat la Cupa Mondială: 50.000.000 de euro

Mihai Alecu Publicat: 29 iunie 2026, 16:37

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Ce bătălie! Licitaţie pentru starul care a impresionat la Cupa Mondială: 50.000.000 de euro

Balogun ar putea ajunge din nou în Premier League. Foto: Getty Images

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Faza grupelor de la Cupa Mondială a adus mai mulţi jucători care au reuşit să impresioneze, iar unul dintre aceştia este printre cei mai curtaţi din această vară şi ar putea prinde un transfer important.

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Folarin Balogun, atacantul Statelor Unite, care a fost crescut de Arsenal şi este acum la AS Monaco, ar putea să ajungă din nou în Anglia, acolo unde Chelsea este foarte interesată de semnătura sa.

Starul americanilor, Balogun, ar putea să fie transferat de Chelsea

Trupa lui Mauricio Pochettino a fost una dintre echipele care a impresionat în faza grupelor, asta în ciuda eşecului suferit în a 3-a partidă, 2-3, contra Turciei, după un gol venit chiar la ultima fază a confruntării. Rezultatele bune care au adus locul 1 în grupă s-au datorat lui Folarin Balogun, atacantul celor de la AS Monaco care a fost în formă maximă.

Acesta a dat o dublă în prima partidă, victoria clară, 4-1, cu Paraguay, după care a continuat să fie un pericol real pentru adversari, chiar dacă nu a mai punctat de atunci. El este apreciat pentru viteza pe care a arătat-o, plus calităţile de finalizator cu sânge rece în faţa porţii.

Pe lângă Chelsea, alte grupări importante ale Europei sunt gata să liciteze pentru american, notează presa din Regat. Newcastle e şi ea dornică să-l transfere, la fel ca Juventus sau Borussia Dortmund. Cei de la AS Monaco nu vor însă să-l lase să plece pe atacant fără o sumă de transfer concistentă, care să fie de minim 50 de milioane de euro.

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Chelsea ar putea să-l piardă şi pe Enzo Fernandez

Chelsea l-a adus pe Xabi Alonso pe bancă în această vară, iar tehnicianul iberic are misiunea de a porni reconstrucţia echipei. Primul nume important care a plecat a fost Marc Cucurella, luat de Real Madrid cu 50 de milioane de euro.

Ibericii sunt gata să dea o nouă lovitură şi vor să-l transfere şi pe Enzo Fernandez de la gruparea “blanco”, iar o ofertă de peste 120 de milioane de euro este pregătită de Florentino Perez pentru a perfecta mutarea.

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