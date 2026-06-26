Nadia Comăneci, prezentă la Turcia – SUA 3-2. Ce alte vedete au fost surprinse alături de „Zeița de la Montreal”

Nadia Comăneci a fost prezentă, vineri dimineaţă, la Los Angeles, la meciul Turcia – SUA, din grupa D de la Cupa Mondială. Turcii au câștigat partida, scor 3-2.
În ciuda victoriei dramatice, Turcia a încheiat Grupa D pe ultimul loc. SUA s-a calificat în șaisprezecimi de pe primul loc, urmând să se dueleze cu Bosnia pentru un bilet în optimi, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Nadia Comăneci, prezentă la Turcia – SUA 3-2
Nadia Comăneci a susținut echipa națională a Statelor Unite, țară unde locuiește din 1991. Soțul ei, Bart Conner, a însoțit-o la partida de la Los Angeles, purtând tricoul echipei americane.
Dar nu doar Nadia a fost prezentă pe SoFi Stadium. Fostul vicepreşedinte al SUA, Kamala Harris, a asistat la meci, alături de soţul său Douglas Emhoff.
De asemenea, au fost prezenţi actorii Brad Pitt, Edward Norton, Leonardo Di Caprio, Colin Farrell sau Ashton Kutcher. Din tribune nu a lipsit nici regizorul James Cameron.
Türkiye – ABD maçını tribünden takip eden ünlü isimler:
— Brad Pitt
— Edward Norton
— Colin Farrell
— Ashton Kutcher
— Leonardo DiCaprio
— Scottie Pippen pic.twitter.com/W8NHkhGIZ2
— BPT (@bpthaber) June 26, 2026
Mingea a fost adusă pe teren de starleta Paris Hilton, care a atras toate privirile cu ținuta sa, inspirată din steagul Statelor Unite ale Americii.
🚨 Paris Hilton brought out the match ball ahead of USA vs. Turkey pic.twitter.com/XvEUswOix1
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 26, 2026
Americanii s-au calificat în 16-imi de pe primul loc din grupă, după ce au acumulat şase puncte, dar au pierdut meciul cu Turcia în ultimul moment, scor 2-3.
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