Nadia Comăneci, prezentă la Turcia – SUA 3-2. Ce alte vedete au fost surprinse alături de „Zeița de la Montreal”

Nadia Comăneci a fost prezentă, vineri dimineaţă, la Los Angeles, la meciul Turcia – SUA, din grupa D de la Cupa Mondială. Turcii au câștigat partida, scor 3-2.

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În ciuda victoriei dramatice, Turcia a încheiat Grupa D pe ultimul loc. SUA s-a calificat în șaisprezecimi de pe primul loc, urmând să se dueleze cu Bosnia pentru un bilet în optimi, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Nadia Comăneci, prezentă la Turcia – SUA 3-2

Nadia Comăneci a susținut echipa națională a Statelor Unite, țară unde locuiește din 1991. Soțul ei, Bart Conner, a însoțit-o la partida de la Los Angeles, purtând tricoul echipei americane.

Dar nu doar Nadia a fost prezentă pe SoFi Stadium. Fostul vicepreşedinte al SUA, Kamala Harris, a asistat la meci, alături de soţul său Douglas Emhoff.

De asemenea, au fost prezenţi actorii Brad Pitt, Edward Norton, Leonardo Di Caprio, Colin Farrell sau Ashton Kutcher. Din tribune nu a lipsit nici regizorul James Cameron.