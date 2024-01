Clubul din România care va primi o sumă uriaşă după transferul istoric al lui Radu Drăguşin la Tottenham - Antena Sport

Reclamă

În 2017, Sport Regal devenea campioana României la U15, iar Radu Drăguşin şi Octavian Popescu erau declaraţi cei mai valoroşi fotbalişti ai competiţiei.

Radu Drăguşin, la Tottenham, pentru 30 de milioane de euro

Radu Drăguşin va efectua miercuri vizita medicală, înainte să fie prezentat oficial ca noul jucător al lui Tottenham. Londonezii vor plăti 30 de milioane de euro pentru fundaşul român de 21 de ani.

Reclamă

Florin Manea a dezvăluit cum a refuzat internaţionalul român oferta de ultimă oră venită de la Bayern Munchen, unul dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului. Bavarezii i-au oferit chiar şi un salariu mai bun fundaşului, dar acesta a preferat să meargă în Premier League, unde şi-a dorit de mic să evolueze.

„Se va face azi vizita medicală şi se va oficializa. Azi-dimineaţă s-a luat decizia, la ora 08:00. A apărut oferta lui Bayern şi ne-am oprit în loc, eram în drum spre aeroport.

Am zis că trebuie să ne gândim bine şi să evaluăm, Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Asta este decizia, am luat-o împreună cu Radu, cu familia lui. I-am anunţat pe cei de la Bayern că, din păcate, au venit pe ultima sută de metri şi a fost greu să ne schimbăm decizia.

Reclamă 4 / 0/3

Suntem bulversaţi încă, să refuzi Bayern Munchen. A fost ce şi-a dorit el. Mergem la Tottenham. Normal că s-a gândit, e greu să faci o asemenea alegere. N-am dormit azi-noapte. Banii erau mai mulţi la Bayern, dar s-a gândit să aleagă cariera deasupra banilor. Multă lume nu credea. Era încă jumătate în plus suma de salariu”, a spus Manea, citat de gsp.ro.