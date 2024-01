Radu Drăguşin a acceptat oferta lui Tottenham! Fabrizio Romano a anunţat transferul istoric al românului - Antena Sport

Reclamă

Englezii şi-au îmbunătăţit oferta peste noapte, după ce pe fir a intrat şi Bayern Munchen, echipă care de asemenea insista pentru semnătura românului. Tottenham va trimite şi un jucător sub formă de împrumut la Genoa, pe Djed Spence, pe lângă suma de transfer pe care o va plăti în schimbul românului.

„Radu Drăguşin, la Tottenham, here we go! S-a ajuns la un acord pentru 30 de milioane de euro, după o nouă ofertă făcută peste noapte.

Spence va merge la Genoa, împrumut. Drăguşin a vrut să semneze cu Spurs şi a confirmat înţelegerea personală pe care a avut-o, în ciuda ofertei de la Bayern Mucnhen”, a transmis Fabrizio Romano.

Astfel, Radu Drăguşin va deveni cel mai scump jucător român din toate timpurile, depăşind recordul deţinut de Adrian Mutu, până în prezent. „Briliantul” era cumpărat de Chelsea în vara lui 2003 în schimbul sumei de 19,9 milioane de euro.

Oferta lui Tottenham s-a îmbunătăţit peste noapte, după ce iniţial londonezii oferea 25 de milioane de euro, plus alte cinci sub formă de bonusuri. Bayern, de cealaltă parte, a oferit şi ea tot 30 de milioane de euro, însă factorul care a cântărit decisiv a fost dorinţa fundaşului român, care a vrut să facă pasul la Tottenham.

Suma uriaşă pe care o primeşte Juventus după transferul lui Radu Drăguşin Suma uriaşă pe care o primeşte Juventus după transferul lui Radu Drăguşin a fost dezvăluită de Gazzetta dello Sport. Genoa va trebui să plătească mai mult decât suma pe care a trimis-o în conturile piemontezilor în momentul aducerii românului de la „Bătrâna Doamnă”. Dacă iniţial italienii susţineau că Juventus şi-a păstrat un procent de 10% dintr-un ulterior transfer, Gazzetta dello Sport anunţă acum că procentul e de 20% şi că echipa de pe locul 2 din Serie A va primi 6 milioane de euro, după ce fundaşul de 21 de ani va fi vândut de grifoni cu 30 de milioane de euro. Practic, Juventus va încasa din acest procent o sumă mai mare decât cele 5.5 milioane de euro pe care Genoa le-a plătit pentru transferul definitiv al internaţionalului român, care fusese iniţial împrumutat la echipa unde mai joacă şi George Puşcaş.