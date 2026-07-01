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Colegul lui Andrei Raţiu şi-a dat acordul pentru transferul la Chelsea! Suma uriaşă oferită de londonezi

Bogdan Stănescu Publicat: 1 iulie 2026, 15:52

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Colegul lui Andrei Raţiu şi-a dat acordul pentru transferul la Chelsea! Suma uriaşă oferită de londonezi

Pep Chavarria şi Andrei Raţiu dau mâna, într-un meci din La Liga / Profimedia Images

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Colegul lui Andrei Raţiu de la Rayo Vallecano, fundaşul stânga spaniol Pep Chavarria (28 de ani), şi-a dat acordul pentru transferul la Chelsea.

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Chelsea şi Rayo negociază acum suma de transfer. O ofertă iniţială de 12 milioane de euro făcută de Chelsea a fost respinsă de Rayo Vallecano, potrivit jurnalistului Matteo Moretto, gruparea spaniolă cerând 20 de milioane de euro pentru jucător. Acelaşi jurnalist notează că tranzacţia s-ar putea încheia curând, Chelsea fiind dispusă să se apropie de cerinţa lui Rayo.

Colegul lui Raţiu de la Rayo, Pep Chavarria, aproape de un transfer uriaş la Chelsea!

Fabrizio Romano a anunţat şi el, pe contul său de X, că Chelsea a ajuns la un acord cu Pep Chavarria.

Cotat la 10 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Pep Chavarria a jucat în 33 de meciuri în La Liga sezonul trecut, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. A mai jucat în 3 meciuri în Cupa Regelui şi în 8 în Conference League, competiţie în care a reuşit şi un assist. Ca şi Andrei Raţiu, Pep Chavarria a fost integralist în finala Conference League, pierdută la limită de Rayo, 0-1, contra echipei din Premier League Crystal Palace.

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Andrei Raţiu ar putea prinde şi el transferul carierei în această vară. Fundaşul dreapta al naţionalei este dorit de Liverpool. Potrivit presei britanice, Liverpool va face în curând o ofertă scrisă pentru Andrei Raţiu, pentru o sumă de aproape 25 de milioane de euro!

 

 

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