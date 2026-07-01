Colegul lui Andrei Raţiu şi-a dat acordul pentru transferul la Chelsea! Suma uriaşă oferită de londonezi

Pep Chavarria şi Andrei Raţiu dau mâna, într-un meci din La Liga / Profimedia Images

Colegul lui Andrei Raţiu de la Rayo Vallecano, fundaşul stânga spaniol Pep Chavarria (28 de ani), şi-a dat acordul pentru transferul la Chelsea.

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Chelsea şi Rayo negociază acum suma de transfer. O ofertă iniţială de 12 milioane de euro făcută de Chelsea a fost respinsă de Rayo Vallecano, potrivit jurnalistului Matteo Moretto, gruparea spaniolă cerând 20 de milioane de euro pentru jucător. Acelaşi jurnalist notează că tranzacţia s-ar putea încheia curând, Chelsea fiind dispusă să se apropie de cerinţa lui Rayo.

Colegul lui Raţiu de la Rayo, Pep Chavarria, aproape de un transfer uriaş la Chelsea!

Fabrizio Romano a anunţat şi el, pe contul său de X, că Chelsea a ajuns la un acord cu Pep Chavarria.

🚨🔵 Chelsea have agreed personal terms with Pep Chavarría as new left back, green light from the player.

Chavarría wants Chelsea and wants to play for Xabi Alonso.

Club to club talks underway with Rayo Vallecano and deal close. ⏳

🎥 https://t.co/cBTE2ezrq3 pic.twitter.com/oAC9WUz6lm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Cotat la 10 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Pep Chavarria a jucat în 33 de meciuri în La Liga sezonul trecut, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. A mai jucat în 3 meciuri în Cupa Regelui şi în 8 în Conference League, competiţie în care a reuşit şi un assist. Ca şi Andrei Raţiu, Pep Chavarria a fost integralist în finala Conference League, pierdută la limită de Rayo, 0-1, contra echipei din Premier League Crystal Palace.