Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei

Liverpool e gata să ofere o sumă uriaşă pentru transferul fundaşului dreapta al naţionalei, Andrei Raţiu (28 de ani).
Antrenorul spaniol al lui Liverpool, Andoni Iraola (44 de ani), care îl cunoaşte bine pe Raţiu, insistă pentru internaţionalul român, care se potriveşte perfect filozofiei sale de joc.
Liverpool, ofertă de aproape 25 de milioane de euro pentru Andrei Raţiu!
Directorul sportiv al lui Liverpool, Richard Hughes (47 de ani), e gata să facă o ofertă de 21 de milioane de lire sterline pentru Raţiu (aproape 25 de milioane de euro), anunţă presa engleză.
“Liverpool se mișcă rapid pentru a rezolva a doua achiziție a verii din mandatul lui Andoni Iraola, cu o ofertă «iminentă» de 21 de milioane de lire sterline.
Odată cu un nou manager, vine și o filozofie tactică complet nouă, iar asta înseamnă că lotul lui Liverpool are nevoie de o remodelare. Iraola va dori jucători care se potrivesc perfect sistemului său de pressing înalt și intensitate ridicată, iar lotul are nevoie pur și simplu de o întărire majoră în toate aspectele.
Ei bine, se pare că Liverpool face deja mișcări pentru a remedia situația, vizând un jucător care îi e foarte familiar lui Iraola: Andrei Rațiu.
Internaționalul român a crescut în Spania, a trecut prin academia lui Villarreal și a ajuns să se transfere la Rayo Vallecano în exact aceeași vară în care Iraola a părăsit echipa spaniolă pentru Bournemouth. De atunci, a impresionat, devenind un jucător care a evoluat constant în La Liga și care a contribuit la parcursul impresionant al lui Rayo până în finala UEFA Conference League”, a scris live4liverpool.com, site apropiat de clubul din Premier League.
Cotat la 18 milioane de euro de către transfermarkt.com, Raţiu a evoluat în 35 de meciuri din 38 în La Liga sezonul trecut, reuşind 4 assist-uri. A jucat în 2 meciuri în Cupa Regelui şi în 13 în Conference League, competiţie în care a şi înscris o dată. Raţiu a fost integralist în finala Conference League, pierdută la limită, 0-1, de Rayo Vallecano cu Crystal Palace.
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