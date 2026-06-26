Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei

Andrei Raţiu, înaintea unui meci al lui Rayo Vallecano / Profimedia Images

Liverpool e gata să ofere o sumă uriaşă pentru transferul fundaşului dreapta al naţionalei, Andrei Raţiu (28 de ani).

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Antrenorul spaniol al lui Liverpool, Andoni Iraola (44 de ani), care îl cunoaşte bine pe Raţiu, insistă pentru internaţionalul român, care se potriveşte perfect filozofiei sale de joc.

Liverpool, ofertă de aproape 25 de milioane de euro pentru Andrei Raţiu!

Directorul sportiv al lui Liverpool, Richard Hughes (47 de ani), e gata să facă o ofertă de 21 de milioane de lire sterline pentru Raţiu (aproape 25 de milioane de euro), anunţă presa engleză.

“Liverpool se mișcă rapid pentru a rezolva a doua achiziție a verii din mandatul lui Andoni Iraola, cu o ofertă «iminentă» de 21 de milioane de lire sterline.

Odată cu un nou manager, vine și o filozofie tactică complet nouă, iar asta înseamnă că lotul lui Liverpool are nevoie de o remodelare. Iraola va dori jucători care se potrivesc perfect sistemului său de pressing înalt și intensitate ridicată, iar lotul are nevoie pur și simplu de o întărire majoră în toate aspectele.