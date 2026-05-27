Crystal Palace – Rayo Vallecano LIVE TEXT (22:00), finala Conference League. Andrei Raţiu poate cuceri un trofeu european

Crystal Palace – Rayo Vallecano este finala UEFA Conference League, ediţia 2026. Partida va avea loc la Leipzig şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.
A cincea ediţie din Conference League se apropie de final, iar cele două echipe care vor juca în această seară la Leipzig se află în premieră în finala unei competiţii europene.
Crystal Palace – Rayo Vallecano LIVE TEXT (22:00)
Crystal Palace vrea să devină a treia echipă din Anglia care câştigă Conference League, după West Ham şi Chelsea. Formaţia din Londra ar fi trebuit să joace în Europa League, după ce a cucerit sezonul trecut Cupa Angliei, dar faptul că John Textor avea acţiuni şi la Lyon, motiv pentru care a fost “retrogradată” în a treia competiţie europeană. În semifinale, englezii au trecut de Şahtior, cu 5-2 la general.
Acesta va fi ultimul meci al lui Oliver Glasner pe banca celor de la Crystal Palace. Antrenorul care a adus anul trecut Cupa Angliei pe Selhurst Park este în căutarea trofeului Conference League, înainte de a-şi lua rămas bun de la formaţia londoneză.
De partea cealaltă, Rayo Vallecano a fost una dintre echipele care au impresionat în acest sezon, atât în cupele europene, cât şi pe plan intern. Şi Andrei Raţiu poate scrie istorie. În cazul în care Leipzig se va impune, el va deveni primul român care pune mâna pe trofeul Conference League. În semifinale, Rayo a trecut de Strasbourg cu 2-0 la general. De asemenea, Rayo poate deveni prima echipă din Spania care câştigă această competiţie.
AS Roma, West Ham, Olympiacos şi Chelsea au câştigat până acum trofeul Conference League
Echipele probabile în finala Crystal Palace – Rayo Vallecano
- Crystal Palace: D. Henderson – Richards, Lacroix, Canvot – Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell – Sarr, Pino – Mateta
Antrenor: Oliver Glasner
- Rayo Vallecano: Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – O. Valentin, U. Lopez, Palazon, A. Garcia, De Frutos – Alemao
Antrenor: Inigo Perez
