Ilkay Gundogan a dat cărțile pe față, după revenirea la Manchester City! Dezvăluiri după perioada petrecută la Barcelona - Antena Sport

Ilkay Gundogan a dat cărțile pe față, după revenirea la Manchester City Ilkay Gundogan și Pep Guardiola/ Profimedia Ilkay Gundogan a dat cărțile pe față, după revenirea la Manchester City. Starul german a oferit declarații despre perioada petrecută la Barcelona, mărturisind că a fost o experiență dură. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ilkay Gundogan a evoluat timp de un sezon pe Camp Nou și în vară a luat decizia de a reveni la Manchester City. Mijlocașul german a dezvăluit că are o relație excelentă cu Pep Guardiola. Ilkay Gundogan a dat cărțile pe față, după revenirea la Manchester City Gundogan a transmis că deși a fost o experiență dură, și-a îndeplinit un vis din copilărie jucând la Barcelona. Acesta regretă că nu a reușit să cucerească și un trofeu alături de catalani. „Am jucat pentru unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Mi-am îndeplinit un vis din copilărie, să joc pentru Barcelona și să port banderola. Am jucat împotriva unei echipe a lui Real Madrid foarte complicată. M-am simțit privilegiat să joc la Barcelona. În alte circumstanțe, poate lucrurile ar fi arătat altfel. A fost o experiență dură, dar totuși minunată. Nu regret deloc. (N.r. Despre revenirea la Manchester City) Când a fost clar pentru mine că ar o revenire ar fi fantastică, am vorbit cu Pep. L-am sunat și l-am întrebat dacă și-ar imagina acest lucru. M-am gândit la asta. Mi-am dorit să revin și nu aveam multe de pierdut.

Am fost puțin stresat înainte de a lua decizia, dar a fost una bună. Relația mea cu Pep a fost mereu una bună. Chiar dacă am jucat la Barcelona anul trecut, ne-am tot sunat. De fapt, chiar ne-am întâlnit acolo de câteva ori. Nu am niciun motiv să ascund că avem o relație bună, dar nu știi niciodată cum reacționează cineva. Când i-am spus (n.r. că vrea să revină) am primit un răspuns bun, m-am simțit ușurat”, a declarat Ilkay Gundogan, conform sport.es.

Pep Guardiola, încântat după Manchester City – Inter 0-0: „Îmi iubesc echipa!”

Pep Guardiola s-a declarat încântat după meciul Manchester City – Inter, scor 0-0, din grupa principală a UEFA Champions League. Managerul campioanei Angliei şi-a felicitat jucătorii, chiar dacă aceştia nu au reuşit să marcheze în poarta lui Sommer.

„(Ce v-a plăcut la echipă?) Totul, absolut totul! Am jucat atât de bine, îmi iubesc echipa, suntem fantastici.

Am jucat atât de bine împotriva unei echipe care este stăpână în apărare. Am avut o ocazie şi jumătate, dar nu te poţi aştepta să ai 20 de şanse împotriva unui adversar care se apără atât de retras. Când pierdem mingi uşoare şi adversarii pleacă pe contraatac, este imposibil să-i opreşti. Trebuia să fim mai precişi, dar nu poţi controla întotdeauna totul. Nu am avut prea multe şanse, dar au fost atât de clare. Este începutul sezonului, aceşti jucători se vor îmbunătăţi odată cu trecerea timpului„, a declarat Pep Guardiola, potrivit beinsports.com.

