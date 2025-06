Tottenham i-a găsit înlocuitor lui Ange Postecoglou! Echipa lui Radu Drăguşin trebuie să plătească 12 milioane - Antena Sport

Chiar dacă Thomas Frank şi Tottenham au ajuns la un acord verbal, Spurs are o mare problemă. Antrenorul danez poate pleca de la Brentford numai în cazul în care se va plăti clauza de reziliere, în valoare de aproximativ 12 milioane de euro.

Thomas Frank este alesul celor de la Tottenham şi se pare că şi antrenorul danez doreşte să meargă la Spurs. Antrenorul de 51 de ani mai are contract cu Brentford până în 2027, dar i-ar fi anunţat deja pe şefii echipei că vrea să plece la câştigătoarea Europa League, potrivit mirror.co.uk .

Radu Drăguşin i-a mulţumit lui Ange Postecoglou

Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj lui Ange Postecoglou, după ce Tottenham a decis să renunţe la antrenorul australian.

Postecoglou a cucerit Europa League cu Tottenham în sezonul care tocmai s-a încheiat, dar conducerea lui Spurs nu a reuşit să treacă peste contraperformanţa din campionat. Tottenham a încheiat Premier League pe locul 17, prima poziţie deasupra zonei roşii.

„Thank you for everything, gaffer”, i-a transmis Radu Drăguşin lui Ange Postecoglou pe InstaStory, adică „Mulţumesc pentru tot, Mister”.