Manchester City nu se mai opreşte, după venirea lui Maresca! Încă 110 de milioane pentru un star din Premier League

Luni, Manchester City a anunţat oficial venirea lui Enzo Maresca. Fostul antrenor al lui Chelsea i-a luat locul lui Pep Guardiola pe Etihad, acolo unde asistăm la începutul unei noi ere.

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Această nouă eră a început deja cu transferul lui Elliot Anderson de la Nottingham Forest, jucător pentru care City plăteşte 116 milioane de lire sterline. Anunţul oficial va fi însă făcut abia după meciul pe care Anglia îl va disputa pe 1 iulie, cu RD Congo, de la ora 19:00, în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Manchester City pune la bătaie 110 de milioane pentru Sandro Tonali de la Newcastle

City nu se va opri însă la Anderson, iar spaniolii au aflat următoarea ţintă a “cetăţenilor”. Potrivit marca.com, care îl citează pe jurnalistul Diego Pico, Manchester City este gata să pună la bătaie 110 de milioane de euro pentru Sandro Tonali de la Newcastle.

Italianul a ajuns pe St. James’ Park în vara anului 2023, atunic când “coţofenele” au plătit suma de 60 de milioane de euro pentru transferul său de la AC Milan.

După ce a fost în trecut asistentul lui Pep Guardiola, Enzo Maresca a revenit pe Etihad, de această dată în calitate de antrenor principal al celor de la Manchester City.