Manchester United, anunț uriaș cu privire la stadionul care va înlocui faimosul Old Trafford

Manchester United are în plan să construiască o nouă arenă care să înlocuiască faimosul Old Trafford, iar conducerea a anunțat luni că a făcut un pas uriaș în îndeplinirea acestui mare vis.
Stadionul ar urma să fie cel mai mare și cel mai modern din Regatul Unit, iar capacitatea acestuia va fi de aproximativ 100.000 de locuri.
Manchester United, pas uriaș în construirea noului stadion
Manchester United a obținut majoritatea terenului necesar pentru construirea unui nou stadion cu 100.000 de locuri, iar asta se va întâmpla în apropiere de Old Trafford.
Clubul a achiziționat terenul de 25 de acri, situat la aproximativ 350 m nord-vest de stadionul actual, de la Indurent, un furnizor important de spații industriale și o companie din portofoliul Blackstone. United va colabora direct cu companiile afectate de planuri pentru a le sprijini pe parcursul perioadei de tranziție.
„Știrile de astăzi evidențiază progresul pe care îl facem către o nouă casă de clasă mondială pentru Manchester United și reprezintă o etapă importantă pe măsură ce trecem la următoarea fază de dezvoltare.
Faptul că putem construi atât de aproape de Old Trafford ne permite să păstrăm moștenirea, tradițiile și ritualurile care sunt atât de importante pentru fanii noștri. Ne-am angajat să construim un stadion de clasă mondială alături de suporterii noștri, nu doar pentru ei, punând atmosfera, accesibilitatea și prețurile accesibile în centrul gândirii noastre.
Aceasta este o oportunitate generațională care este pe deplin aliniată cu ambițiile de creștere atât locale, cât și naționale. Asigurarea terenului potrivit pentru noua noastră casă a fost absolut critică, iar terenul pe care l-am achiziționat ne oferă scena pentru a crea un stadion cu adevărat de clasă mondială, care onorează trecutul nostru și este pregătit pentru viitorul nostru.”, a declarat Collette Roche, CEO-ul clubului, pentru site-ul oficial.
We're proud to announce a milestone moment in the plan to transform Old Trafford 👀🏟️
— Manchester United (@ManUtd) June 22, 2026
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