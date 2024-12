Reacția lui Ange Postecoglou, după meciul de coșmar al lui Radu Drăgușin. Românul a primit cea mai mică notă în Tottenham - Wolves 2-2 - Antena Sport

Tottenham a fost egalată în minutul 87 în partida cu Wolves, încheiată cu scorul de 2-2. Londonezii au călcat din nou greșit în campionat. În prezent, se află pe locul 11, cu 24 de puncte, la 11 puncte distanță de locurile care asigură calificarea în Champions League, obiectivul stabilit de conducere.

Ange Postecoglou a reacționat după ce elevii săi au fost egalați în ultimele minute. Radu Drăgușin a fost integralist și a primit cea mai mică notă.

Ce a spus Ange Postecoglou după Tottenham – Wolves 2-2

Tottenham a obținut o singură victorie în ultimele 5 meciuri, iar Ange Postecoglou a părut vizibil resemnat pe margine în ultimele minute ale întâlnirii cu Wolves. La flash-interviul de după meci, antrenorul a tras un semnal de alarmă.

„E un rezultat dezamăgitor. Am fost conduși, dar după simt că am controlat jocul. N-a fost ușor să îi deschidem, dar am fost amenințători când am reușit. Am avut câteva momente să omorâm meciul.

N-au creat foarte multe ocazii, Fraser a reușit o paradă și cam asta a fost. Simt că aveam nevoie de golul de 3-1, dar au marcat ei pe final și asta face ca rezultatul să fie dezamăgitor.