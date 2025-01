Reacția italienilor, după ce Dan Șucu a realizat primul transfer de la Genoa la Rapid: "E un semn clar!" - Antena Sport

În cariera sa, nigerianul a mai jucat la: Sidos FC, Hammarby, Jimmy FA, Hammam Sousse și Sheriff Tiraspol. În momentul de față este cotat la suma de 1,8 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Ultimele detalii despre situația lui Mario Balotelli, de la echipa lui Dan Șucu

Mario Balotelli a fost rezervă neutilizată în remiza obţinută de Genoa pe terenul celor de la Lecce, scor 0-0, în etapa cu numărul 19 din Serie A. Starul italian nu traversează deloc o perioadă bună, jucând foarte puţin de la venirea la Genoa.

La finalul lunii octombrie, Balotelli a semnat cu Genoa, dar a prins doar şase meciuri de atunci. De fiecare dată, atacantul de 34 de ani a fost introdus pe teren în repriza a doua.

După ce a ratat meciul cu Empoli din cauza unor probleme medicale, Mario Balotelli a revenit în lotul lui Genoa, dar nu a fost utilizat de Patrick Vieira la meciul cu Lecce, meci la care a asistat şi Dan Şucu.

Fostul atacant de la Manchester City a venit apoi cu un mesaj dur pe contul său de Instagram, dorind să pună capăt speculaţiilor legate de condiţia sa fizică:

„Vreau să spun că sunt foarte bine din punct de vedere fizic și că nu am probleme de nici un fel, slavă Domnului. Anticipez în cazul în care se vor spune mizerii, așa cum s-a mai întâmplat in trecut in aceste situații. Vă pup pe toţi şi hai Genoa!”, a scris Mario Balotelli, pe contul său de Instagram.

Genoa este pe locul 13 în Serie A după 19 meciuri, cu 20 de puncte, fiind la 3 puncte de primul loc retrogradabil, ocupat chiar de Lecce. Etapa viitoare, Genoa va juca pe teren propriu împotriva echipei la care evoluează Dennis Man şi Valentin Mihăilă, Parma.