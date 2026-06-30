Robert Lewandowski a semnat cu noul club. Anunţul oficial

Liber de contract după patru ani la Barcelona, atacantul Robert Lewandowski părăseşte fotbalul european pentru prima dată în cariera sa.
La 37 de ani, atacantul polonez va experimenta Major League Soccer. Aşa cum era de aşteptat, fostul blaugrana a semnat cu Chicago Fire.
Robert Lewandowski a semnat cu Chicago Fire
„Chicago Fire FC a anunţat astăzi transferul lui Robert Lewandowski, star mondial al fotbalului şi cel mai bun marcator din istoria Poloniei, ca «jucător desemnat»”, a anunţat clubul american pe site-ul său oficial.
După ce şi-a început cariera la Znicz Prszkow (2006-2008) şi apoi la Lech Poznan (2008-2010) în Polonia natală, s-a mutat în Germania, jucând la Dortmund (2010-2014) şi apoi la Bayern (2014-2022), unde a devenit unul dintre cei mai buni atacanţi centrali ai generaţiei sale.
Jucătorul cu cele mai multe selecţii (167) şi cel mai bun marcator (89) din istoria ţării sale, nu a reuşit să-şi califice naţiunea la Cupa Mondială din 2026, dar va descoperi totuşi Statele Unite cu noul său club.
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