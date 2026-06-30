Robert Lewandowski a semnat cu noul club. Anunţul oficial

Liber de contract după patru ani la Barcelona, ​​atacantul Robert Lewandowski părăseşte fotbalul european pentru prima dată în cariera sa.

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La 37 de ani, atacantul polonez va experimenta Major League Soccer. Aşa cum era de aşteptat, fostul blaugrana a semnat cu Chicago Fire.

Robert Lewandowski a semnat cu Chicago Fire

„Chicago Fire FC a anunţat astăzi transferul lui Robert Lewandowski, star mondial al fotbalului şi cel mai bun marcator din istoria Poloniei, ca «jucător desemnat»”, a anunţat clubul american pe site-ul său oficial.

După ce şi-a început cariera la Znicz Prszkow (2006-2008) şi apoi la Lech Poznan (2008-2010) în Polonia natală, s-a mutat în Germania, jucând la Dortmund (2010-2014) şi apoi la Bayern (2014-2022), unde a devenit unul dintre cei mai buni atacanţi centrali ai generaţiei sale.

Jucătorul cu cele mai multe selecţii (167) şi cel mai bun marcator (89) din istoria ţării sale, nu a reuşit să-şi califice naţiunea la Cupa Mondială din 2026, dar va descoperi totuşi Statele Unite cu noul său club.