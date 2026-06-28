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Lewandowski a luat decizia! Unde va juca, după despărțirea de Barcelona

Sebastian Ujica Publicat: 28 iunie 2026, 21:45

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Lewandowski a luat decizia! Unde va juca, după despărțirea de Barcelona

Robert Lewandowski a jucat la Barcelona între 2022 și 2026 / Getty Images

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Robert Lewandowski pleacă din Europa! A bătut palma cu echipa din Major League Soccer, Chicago Fire! Atacantul polonez și-a dat acordul pentru transfer după ce a vizitat clubul în urmă cu două săptămâni, anunță jurnalistul Florian Plettenberg de la Sky Sports.

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Lewandowski va face vizita medicală săptămâna viitoare și apoi va semna un contract pe doi ani.

Lewandowski, în MLS

Lewandowski s-a despărțit în această vară de Barcelona, club pentru care a jucat între 2022 și 2026. El a marcat 114 goluri în 176 de partide. Și mai bune sunt cifrele din perioada Bayern: 344 de goluri în 375 de meciuri. Iar înainte de Munchen, Lewandowski a reușit 103 goluri în 187 de meciuri.

Lewandowski era curtat de cei de la Chicago Fire încă din luna februarie, iar atacantul polonez a ales să plece în MLS în loc să meargă în Serie A sau în Turcia, de unde a mai avut oferte.

Debutul pentru Lewandowski poate veni pe 16 iulie împotriva celor de la Vancouver Whitecaps la care evoluează Thomas Muller. Iar apoi, pe 22 iulie, la doar trei zile după finala Mondialului, este programat meciul contra lui Inter Miami. Rămâne de văzut dacă Lewandowski se va întâlni pe teren cu Leo Messi, cel pe care l-a ratat de puțin la Barcelona.

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