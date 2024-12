Anunţul zilei în Italia: Radu Drăguşin e dorit de Fiorentina - Antena Sport

Radu Drăguşin a devenit om de bază la Tottenham, după ce Cristian Romero, Micky van de Ven și Ben Davies au suferit accidentări. Iar asta l-a adus în vizorul mai multor cluburi din Europa. Ultimul pe listă este Fiorentina.

Tuttomercatoweb susţine că gruparea Viola a cerut deja detalii despre situaţia fundaşului român cotat la 25 de milioane de euro. „O mutare concretă”, au notat italienii, care susţin însă că şansele unui transfer par reduse momentan.

Radu Drăguşin e dorit de Fiorentina

Dar Fiorentina a ajuns pe o listă pe care se mai află şi Juventus şi Napoli, o listă a echipelor care îl doresc pe fundaşul român de 22 de ani ajuns la Spurs de la Genoa, pentru 25 de milioane de euro.

O mutare pare însă greu de realizat dacă ţinem cont şi de ultimele declaraţii făcute de român, care începe să se obişnuiască cu nivelul ridicat din Premier League.

„Mă simt bine. Simt că încep să capăt ritm. Am început să am minute și sunt nerăbdător să joc. Cred că a decurs foarte bine primul an aici. Simt că am evoluat ca fotbalist și ca om. Sunt parte din această echipă minunată și pentru o perioadă am avut nevoie de adaptarea la campionat, însă acum mă simt foarte bine.