Avertisment pentru Dennis Man, înaintea transferului la Fiorentina: "E diferit acolo! Încep controversele şi criticile imediat!" - Antena Sport

Dennis Man a primit un avertisment din partea fostului antrenor de la Parma, Giuseppe Iachini, înaintea transferului iminent la Fiorentina. Internaţionalul român e tot mai aproape să schimbe echipa în această iarnă, fiind în negocieri avansate cu formaţia Viola.

Fostul antrenor de la Parma susţine însă că Dennis Man va avea o misiune dificilă la Fiorentina. Iachini a declarat că internaţionalul român va fi imediat pus sub presiune de către fani, iar criticile vor apărea imediat, în cazul în care va presta un joc modest.

Avertisment pentru Dennis Man, înaintea transferului la Fiorentina

Giuseppe Iachini a transmis însă că Dennis Man se poate impune la Fiorentina, dacă se va simţi iubit şi apreciat. Fostul antrenor al Parmei a subliniat calităţile internaţionalului român, fiind convins că la formaţia Viola se va schimba sistemul, în cazul sosirii internaţionalului român.

„Eu am ajuns la Parma când echipa era într-o situaţie complicată, Man a fost accidentat câteva meciuri. El are calităţi importante, o tehnică excelentă şi iubeşte să joace pe stânga. Un băiat foarte sensibil, are nevoie să simtă încredere şi stimă din partea celor din jur, iar în acest caz, poate face lucruri importante. Trebuie să se simtă apreciat şi iubit. A ajuns recent într-o ţară nouă şi într-un fotbal diferit, s-a adaptat şi nu sunt mulţi jucători cu calităţile lui, văzând şi cum joacă Fiorentina şi luând în considerare că suntem în ianuarie. Poate fi în echipa viola, e un internaţional român.

Rămâne de văzut dacă Fiorentina va continua să joace aşa, cu un sistem de 4-2-3-1. Man i-ar putea lua locul lui Colpani, nu e nimic exagerat. Ştie cum să fie decisiv când centrează din dreapta, mereu dă impresia că poate deranja adversarii şi poate face un salt impresionant. Logic că acest lucru va depinde şi de cum se va acomoda. Să porţi tricoul Fiorentinei e diferit, calitatea e ridicată.