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Chivu, zero șanse pentru transferul anului la Inter! Real Madrid a stabilit prețul

Sebastian Ujica Publicat: 22 iunie 2026, 3:27

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Chivu, zero șanse pentru transferul anului la Inter! Real Madrid a stabilit prețul

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

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Inter Milano continuă să caute să se întărească pentru sezonul următor și luptă pe mai multe planuri din acest punct de vedere. Marele vis pentru Cristi Chivu & Co. este starul argentinian, Nico Paz.

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Real Madrid l-a adus înapoi în această vară de la Como și nu are de gând să-l mai cedeze sub formă de împrumut. Fie îl păstrează, fie îl cedează definitiv.

Real Madrid i-a stabilit prețul

Conform Calciomercato, viitorul lui Nico Paz a devenit unul incert după venirea lui Jose Mourinho, care vrea jucător consacrați, nu promisiuni. Iar speranțele lui Nico Paz de a avea un rol important s-au diminuat odată cu aducerea lui Bernardo Silva.

Astfel, Real Madrid a luat decizia de a-l ceda pe Nico Paz. Nu la Como, unde și-ar dori argentinianul să revină, ci la un club dispus să plătească 80 de milioane de euro. Sumă care o scoate din calcule pe Inter, scriu italienii. Echipa lui Chivu nu poate intra într-o licitație cu cluburile din Premier League care ar fi interesate de Paz.

Astfel, Inter se concentrează pe aducerea lui Curtis Jones de la Liverpool, pentru care a făcut o nouă ofertă de 25 de milioane de euro, refuzată însă de clubul englez.

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Transferul lui Palestra, pe ultima sută de metri

În schimb, transferul lui Palestra la Inter Milano este aproape rezolvat. Conform SportItalia, ultima ofertă făcută de Inter de 50 de milioane de euro, sumă în care sunt incluse bonusuri ușor de atins, a deblocat situația.

Toate părțile implicate au discutat pe parcursul weekendului, iar transferul ar putea fi finalizat chiar luni. Inter a convins-o pe Atalanta prin introducerea unei clauze prin care să primească un procent dintr-un viitor transfer al lui Palestra.

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