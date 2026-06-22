Chivu, zero șanse pentru transferul anului la Inter! Real Madrid a stabilit prețul

Inter Milano continuă să caute să se întărească pentru sezonul următor și luptă pe mai multe planuri din acest punct de vedere. Marele vis pentru Cristi Chivu & Co. este starul argentinian, Nico Paz.

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Real Madrid l-a adus înapoi în această vară de la Como și nu are de gând să-l mai cedeze sub formă de împrumut. Fie îl păstrează, fie îl cedează definitiv.

Real Madrid i-a stabilit prețul

Conform Calciomercato, viitorul lui Nico Paz a devenit unul incert după venirea lui Jose Mourinho, care vrea jucător consacrați, nu promisiuni. Iar speranțele lui Nico Paz de a avea un rol important s-au diminuat odată cu aducerea lui Bernardo Silva.

Astfel, Real Madrid a luat decizia de a-l ceda pe Nico Paz. Nu la Como, unde și-ar dori argentinianul să revină, ci la un club dispus să plătească 80 de milioane de euro. Sumă care o scoate din calcule pe Inter, scriu italienii. Echipa lui Chivu nu poate intra într-o licitație cu cluburile din Premier League care ar fi interesate de Paz.

Astfel, Inter se concentrează pe aducerea lui Curtis Jones de la Liverpool, pentru care a făcut o nouă ofertă de 25 de milioane de euro, refuzată însă de clubul englez.