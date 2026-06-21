Inter a trimis oferta pentru starul din Premier League dorit de Chivu, iar răspunsul a venit imediat

Cristi Chivu vrea neapărat să întărească lotul lui Inter pentru noul sezon, asta după ce prima sa stagiune pe banca formaţiei italiene s-a încheiat cu două trofee câştigate, campionatul şi cupa.

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Tehnicianul român tocmai şi-a prelungit contractul cu trupa din Italia şi acum aşteptările sunt şi mai mari, după ce Inter a dominat categoric competiţiile interne.

Inter a trimis oferta pentru starul lui Liverpool. Curtis Jones, dorit de Cristi Chivu

Cristi Chivu ştie că are nevoie de întăriri în zona mediană, asta pentru că mulţi dintre jucătorii săi au o vârstă înaintată şi sângele proaspăt ar fi binevenit. Pe lista românului se află starul de la Liverpool, Curtis Jones, cel care a fost mai degrabă rezervă în ultima stagiune la gruparea de pe Anfield Road.

Englezul este considerat un jucător ideal pentru sistemul cu 3 din linia mediană de la Inter şi italienii au făcut deja o ofertă de 25 de milioane de euro, însă a răspunsul nu a întârziat şi a fost unul negativ. Cei de la Liverpool vor să primească minim 40 de milioane de euro pentru fotbalistul britanic, notează presa din Anglia.

Cristi Chivu vrea şi un fotbalist din Serie A

Inter e aproape să se despartă de Denzel Dumfries, cel care are o clauză de reziliere de 20 de milioane de euro. Fundaşul dreapta olandez a bătut palma cu Real Madrid şi se pare că o să ajungă în La Liga din stagiunea viitoare.