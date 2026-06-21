Home | Fotbal | Serie A | Inter a trimis oferta pentru starul din Premier League dorit de Chivu, iar răspunsul a venit imediat

Inter a trimis oferta pentru starul din Premier League dorit de Chivu, iar răspunsul a venit imediat

Mihai Alecu Publicat: 21 iunie 2026, 21:07

Comentarii
Inter a trimis oferta pentru starul din Premier League dorit de Chivu, iar răspunsul a venit imediat

Cristi Chivu vrea un jucător de la Liverpool. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristi Chivu vrea neapărat să întărească lotul lui Inter pentru noul sezon, asta după ce prima sa stagiune pe banca formaţiei italiene s-a încheiat cu două trofee câştigate, campionatul şi cupa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul român tocmai şi-a prelungit contractul cu trupa din Italia şi acum aşteptările sunt şi mai mari, după ce Inter a dominat categoric competiţiile interne.

Inter a trimis oferta pentru starul lui Liverpool. Curtis Jones, dorit de Cristi Chivu

Cristi Chivu ştie că are nevoie de întăriri în zona mediană, asta pentru că mulţi dintre jucătorii săi au o vârstă înaintată şi sângele proaspăt ar fi binevenit. Pe lista românului se află starul de la Liverpool, Curtis Jones, cel care a fost mai degrabă rezervă în ultima stagiune la gruparea de pe Anfield Road.

Englezul este considerat un jucător ideal pentru sistemul cu 3 din linia mediană de la Inter şi italienii au făcut deja o ofertă de 25 de milioane de euro, însă a răspunsul nu a întârziat şi a fost unul negativ. Cei de la Liverpool vor să primească minim 40 de milioane de euro pentru fotbalistul britanic, notează presa din Anglia.

Cristi Chivu vrea şi un fotbalist din Serie A

Inter e aproape să se despartă de Denzel Dumfries, cel care are o clauză de reziliere de 20 de milioane de euro. Fundaşul dreapta olandez a bătut palma cu Real Madrid şi se pare că o să ajungă în La Liga din stagiunea viitoare.

Reclamă
Reclamă

Cei de la Inter au pregătit deja un înlocuitor, în persoana lui Marco Pallestra, de la Atalanta, fundaş de bandă italian care a fost împrumutat la Cagliari în ultimul sezon. Acesta este cotat la 50 de milioane de euro clubul său şi a atras atenţia inclusiv unor formaţii improtante din Premier League, precum Manchester City.

Totuşi, ultimele informaţii vorbesc despre faptul că trupa lui Cristi Chivu este favorită în a obţine semnătura jucătorului italian.

Croazieră transformată în coșmar. Sute de pasageri blocați pe mare din cauza unui incendiu la bordul naveiCroazieră transformată în coșmar. Sute de pasageri blocați pe mare din cauza unui incendiu la bordul navei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Observator
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Ungurii se laudă cu Istvan Kovacs după ce a intrat în istorie la Campionatul Mondial: „Mândru de originile maghiare!”
Fanatik.ro
Ungurii se laudă cu Istvan Kovacs după ce a intrat în istorie la Campionatul Mondial: „Mândru de originile maghiare!”
21:00

VIDEOSpania – Arabia Saudită 4-0. Ibericii, lecţie de fotbal la Cupa Mondială, cu Yamal decisiv
20:48

Un român, peste Lamine Yamal în clasamentul celor mai tineri marcatori de la Cupa Mondială. Despre cine e vorba
20:07

Bornă fabuloasă pentru Lamine Yamal! Ierarhia în care senzația Spaniei e depășită doar de Pele
19:43

VIDEOIstoric! Lamine Yamal a marcat primul său gol la Cupa Mondială
19:32

Performanţă uimitoare: Bianca Mei-Roşu e campioană europeană la U21. AUR pentru România
18:55

Noul star din fotbal poate ajunge la Real Madrid. Jucătorul a strălucit la World Cup și e pe lista lui Perez
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 4 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi 5 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 6 Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB