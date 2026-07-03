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Cristi Chivu, aproape să-l transfere pe înlocuitorul lui Denzel Dumfries. Jucătorul a spus “DA”

Andrei Nicolae Publicat: 3 iulie 2026, 11:44

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Cristi Chivu, aproape să-l transfere pe înlocuitorul lui Denzel Dumfries. Jucătorul a spus DA

Cristi Chivu / Getty Images

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Inter se apropie din ce în ce mai mult de transferul lui Anan Khalaili de la Royale Union Saint-Gilloise. Fotbalistul israelian care în prezent este coleg cu Darius Olaru și-a dat acordul să vină pe Giuseppe Meazza, iar tot ce rămâne de făcut este ca și cele două cluburi să își dea acceptul pentru suma pe care să se facă mutarea.

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Inter nu a fost până acum foarte activă în perioada de mercato de vară, singurele mutări notabile fiind achitarea clauzei de cumpărare definitivă a lui Akanji și răscumpărarea lui Aleksandar Stankovic de la Club Brugge. Totuși, fanii “nerazzurrilor” se așteptau la mai mult, mai ales în flancul drept al liniei mediane, unde clubul urmează să îl piardă pe Denzel Dumfries.

Anan Khalaili, colegul lui Olaru de la Royale Union SG, gata să plece la Inter

Până la urmă, se pare că Inter va muta în mercato pentru a înlocui fundașul olandez care va pleca la Real Madrid pe 20 de milioane de euro. Potrivit Gazzetta dello Sport, “nerazzurrii” au avansat discuțiile cu israelianul Anan Khalaili, jucător despre care se știa de zilele trecute că ajunsese pe lista clubului din Lombardia.

Fotbalistul de 21 de ani i-a spus “Da” echipei lui Cristi Chivu și ar urma să semneze un contract valabil pe cinci sezoane, dacă o condiție evidentă se îndeplinește. În cazul în care Inter și Royale Union SG se pun de acord asupra sumei de transfer, atunci Khalaili va ajunge pe Meazza.

Clubul din Belgia cere aproximativ 20 de milioane de euro pentru jucătorul care în 2024 a venit pe 6,5 milioane de la Maccabi Haifa. De transferul lui Khalaili s-a interesat și Napoli, însă echipa de lângă Vezuviu a fost învinsă până la urmă în “cursa” pentru transfer de rivala sa.

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Campioana din Italia mai are și alți jucători pe lista sa, precum Trevoh Chalobah, de la Chelsea, sau Ivan Provedel, portarul lui Lazio, cel din urmă fiind aproape să semneze.

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