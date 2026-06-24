Cristi Chivu şi-a stabilit ţinta de pe piaţa transferurilor, după ce jucătorul pe care îl voia a ales Chelsea!

După ce jucătorul dorit de Cristi Chivu (45 de ani), Marco Palestra (21 de ani), a ales să meargă la Chelsea, antrenorul român s-a reorientat şi vrea să îl transfere pe Andrea Cambiaso (26 de ani), informează internews.it, citând Corriere dello Sport. Inter era dispusă să plătească 50 de milioane de euro pentru Palestra, dar Chelsea a oferit 60 şi a obţinut transferul tânărului fundaş dreapta italian.

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Cambiaso este cotat la 20 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a evoluat în 19 meciuri pentru naţionala Italiei, pentru care a înscris 3 goluri.

Cristi Chivu îl vrea pe Andrea Cambiaso, de la Juventus

Cambiaso a jucat în sezonul trecut în 36 de meciuri în campionat pentru Juventus, marcând 3 goluri şi reuşind 4 assist-uri. A mai evoluat în 2 meciuri în Cupa Italiei şi în 9 partide în Champions League, competiţie în care a reuşit şi un assist.

Cambiaso poate juca atât ca fundaş stânga, cât şi ca fundaş dreapta. Chivu se află în căutarea unui înlocuitor pentru Denzel Dumfries (30 de ani), plecat la Real Madrid.

Cambiaso mai are contract cu Juventus până în vara lui 2029. “Bătrâna Doamnă” l-a achiziţionat în vara lui 2022, de la Genoa, în schimbul a 15.5 milioane de euro. Imediat după transfer l-a împrumutat pentru un sezon la Bologna. Din vara lui 2023, Cambiaso joacă pentru Juve. Cambiaso a fost, până să ajungă la Genoa, la Empoli.