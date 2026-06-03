A făcut vizita medicală și va semna cu Real Madrid! Denzel Dumfries, marea lovitură a lui Jose Mourinho

Real Madrid a rezolvat deja primul transfer din această vară, după ce a decis să achite clauza de reziliere a lui Denzel Dumfries, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Cristi Chivu la Inter.

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Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a efectuat deja vizita medicală și urmează să fie prezentat oficial la gruparea „blanco”, chiar înainte de startul Cupei Mondiale.

Denzel Dumfries va juca la Real Madrid

Conducerea celor de la Real Madrid s-a mișcat repede după despărțirea de Dani Carvajal și a adus un înlocuitor pe măsură pentru jucătorul spaniol. „Los blancos” au fost de acord să achite clauza de reziliere a lui Denzel Dumfries, în valoare de 20 de milioane de euro.

Fotbalistul a efectuat deja vizita medicală în Olanda, iar campioana Italiei a primit și o scrisoare oficială prin care a fost anunțată de acest demers.

Deși este doar un fundaș dreapta, Dumfries este cunoscut pentru influența sa ofensivă, având cifre incredibile în cele 207 meciuri jucate la Inter: 27 de goluri și 28 de assist-uri.