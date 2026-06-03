A făcut vizita medicală și va semna cu Real Madrid! Denzel Dumfries, marea lovitură a lui Jose Mourinho

Real Madrid a rezolvat deja primul transfer din această vară, după ce a decis să achite clauza de reziliere a lui Denzel Dumfries, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Cristi Chivu la Inter.
Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a efectuat deja vizita medicală și urmează să fie prezentat oficial la gruparea „blanco”, chiar înainte de startul Cupei Mondiale.
Denzel Dumfries va juca la Real Madrid
Conducerea celor de la Real Madrid s-a mișcat repede după despărțirea de Dani Carvajal și a adus un înlocuitor pe măsură pentru jucătorul spaniol. „Los blancos” au fost de acord să achite clauza de reziliere a lui Denzel Dumfries, în valoare de 20 de milioane de euro.
Fotbalistul a efectuat deja vizita medicală în Olanda, iar campioana Italiei a primit și o scrisoare oficială prin care a fost anunțată de acest demers.
Deși este doar un fundaș dreapta, Dumfries este cunoscut pentru influența sa ofensivă, având cifre incredibile în cele 207 meciuri jucate la Inter: 27 de goluri și 28 de assist-uri.
- Sparta Rotterdam, Heerenveen și PSV Eindhoven sunt echipele unde a mai jucat Dumfries
- 8 trofee a cucerit acesta alături de Inter.
🚨 Understand Real Madrid have officially informed Inter with document about activating release clause to sign Denzel Dumfries today!
Dumfries completed medical tests in the Netherlands as new Real Madrid player today. All done. ✅🔐
Inter receive €20m. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/QZdEiQm3qD
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
Rodrygo și Camavinga, printre jucătorii pe care Mourinho îi vrea plecați
Jose Mourinho este decis să facă o reconstrucție totală în lotul celor de la Real Madrid, iar clubul „blanco” s-ar fi înțeles deja cu Ibrahima Konate și Denzel Dumfries.
Tehnicianul portughez a avut mai multe discuții cu Florentino Perez și i-a transmis actualului președinte numele celor șase jucători pe care i-ar vrea plecați de pe „Bernabeu”.
Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Fran Garcia, Dani Ceballos și Franco Mastantuono au șanse mari să schimbe echipa în această vară.
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