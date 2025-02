Cum l-a caracterizat antrenorul lui Cagliari pe Florinel Coman, după ce a ratat şansa unui gol senzaţional cu Juventus - Antena Sport

Florinel Coman a fost la un pas să fie eroul lui Cagliari, în meciul cu Juventus, pierdut cu 0-1 pe teren propriu. Introdus pe teren după aproape o oră de joc, „Mbappe” a trimis puţin pe lângă poartă în minutul 83, după un şut spectaculos, fiind aproape de al doilea gol în tricoul sarzilor.

Davide Nicola, antrenorul lui Cagliari, l-a caracterizat pe românul de 26 de ani cotat la 6 milioane de euro o „resursă” pentru un joc mai bun al echipei aflate pe locul 15 în Serie A, la 4 puncte de poziţiile retrogradabile.

Davide Nicola: „Florinel Coman reprezintă o rusursă evidentă”

„Revenirea lui Zito Luvumbo a fost benefică. Avem nevoie de el, la fel cum avem nevoie şi de Coman. Cei doi reprezintă resurse evidente care ne dau oportunităţi de a citi dinamica meciurilor. Dar trebuie să punctăm şi în clasament.

Cagliari a pregătit meciul corect şi am vrut să fim compacţi în prima repriză. Golul primit din vina noastră ne-a afectat jocul. Trebuie să ai mai multă calitate în faţa unui adversar precum Juventus.

În repriza a doua am fost nevoiţi să ne asumăm nişte riscuri. Am avut 5-6 ocazii pe care le puteam exploata mai bine. Cred că am jucat meciul pe care îl pregătisem. Există echipe care te pun în poziţia de a plăti pentru greşelile făcute”, a spus Nicola, la conferinţa de presă, citat de tuttomercatoweb.com.