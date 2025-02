Dennis Man, decisiv pentru Parma în primul meci cu Cristi Chivu pe bancă. Pasă de gol superbă în partida cu Bologna - Antena Sport

„(n.r: Cum ați trăit lunile fără bancă și cum le transmiteți leadership-ul dumneavoastră jucătorilor?) În ultimele luni am dedicat mult timp studiului și călătoriilor, am văzut multe meciuri. Apoi mi-am reluat activitatea de analiză UEFA pe Liga Campionilor. Este o meserie frumoasă, îți permite să te întâlnești cu antrenori și jucători importanți, studiind noile tendințe din fotbal. Leadership-ul este înnăscut, nu toată lumea îl are, dar trebuie să atingi punctele potrivite pentru a ridica nivelul de încredere al unui jucător capabil. Trebuie să îi transmiţi încredere, astfel încât el să le transmită la rândul lui încredere celorlalţi şi să îl faci să dea tot ce are mai bun”, a spus Cristi Chivu la conferinţa de presă, potrivit tuttomercatoweb.com.

Dennis Man a fost un jucător-cheie al Parmei în startul sezonului. În ultima perioadă, Man se află într-o lipsă de formă. Despre regăsirea formei lui Man a fost întrebat şi Chivu.

„Dennis, la fel ca ceilalți, trebuie să muncească din greu și să-și asume responsabilități, ca toți ceilalți. Este un jucător important, a avut o scădere din decembrie. Sarcina noastră este să-l readucem în formă, să-l facem jucătorul cu care ne-am obișnuit. Ce am văzut la începutul sezonului nu este suficient, vreau mult mai mult pentru că are potențial”, a spus Cristi Chivu.