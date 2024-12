„Lăsaţi-mă să plec" Cum se simte Edoardo Bove, la două zile după ce s-a prăbuşit pe teren în Fiorentina – Inter - Antena Sport

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Edoardo Bove, fotbalistul care s-a prăbușit pe teren în timpul partidei Fiorentina – Inter! Italianul în vârstă de 22 de ani este prezent şi conștient, iar în urmă cu puțin timp a fost vizitat de familia sa.

La doar două zile după ce a fost scos inconștient de pe teren, fotbalistul de la Fiorentina se simte deja pregătit să revină pe teren.

Edoardo Bove se simte pregătiti să se întoarcă pe teren! Italianul aşteaptă verdictul medicilor

Mai exact, în timpul vizitei familiei la spitalul Careggi, ar fi existat un schimb de replici între Bove şi aceștia. Fotbalistul de 22 de ani le-ar fi spus atât rudelor, cât şi membrilor echipei că vrea să se întoarcă pe teren.

„Vreau să joc, vreau să joc, lăsaţi-mă în pace, lăsaţi-mă să plec”, i-ar fi Edoardo Bove lui Alessandro Ferrari, managerul general al clubului florentin, potrivit Gazzetta dello Sport.

De asemenea, italianul ar fi întrebat rezultatul partidei dintre Juventus şi Lecce (1-1) de acum două zile, iar în cursul zilei de ieri ar fi cerut să urmărească meciul lui AS Roma. Edoardo Bove s-a format la AS Roma li a ajuns la Fiorentina sub formă de împrumut.