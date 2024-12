Victorie în instanţă pentru Gigi Becali! Patronul de la FCSB a avut câştig de cauză după ce a fost dat în judecată de Florin Talpan - Antena Sport

Gigi Becali şi Florin Talpan, colaj AntenaSport - Profimedia Gigi Becali a câştigat procesul de calomnie cu Florin Talpan. Juristul celor de la CSA Steaua l-a dat în judecată pe patronul de la FCSB în scandalul pentru marca ”Steaua”. Acum, Talpan este obligat să-i returneze lui Becali suma de 25.000 de euro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Magistrații i-au oferit câștig de cauză lui Gigi Becali în procesul deschis în urmă cu şase ani pentru calomnie de Florin Talpan. Florin Talpan trebuie să-i plătească lui Gigi Becali suma de 25.000 de euro În 2018, juristul de la CSA Steaua l-a dat în judecată pe Gigi Becali pentru calomnie. La acea vreme, Florin Talpan s-a ales cu despăgubiri în valoare de 30.000 de euro. Ulterior, patronul de la FCSB a atacat hotărârea judecătorilor. Judecătoria Dorohoi a întors decizia și l-a obligat pe Florin Talpan să-i returneze latifundiarului din Pipera suma de 25.000 de euro. Talpan a făcut apel împotriva sentinței Tribunalului Botoșani, fără rezultat. Hotărârea magistraților a fost comunicată pe portalul : ”Respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul Anonimizat 1 împotriva Sentinţei civile nr. 1115/02.11.2023 pronunţată de Judecătoria Dorohoi, pe care o păstrează. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Document: Hotarâre 451/2024 12.12.2024”. Reclamă

E o lovitură grea pentru juristul clubului Armatei, care între timp a cheltui banii de la Gigi Becali, plătind un credit bancar.

”În 2018 am câştigat procesul cu Gigi Becali şi am primit 30.000 de euro. Suma nu este trecută în declaraţia de avere? Probabil este o eroare materială. Asta se poate rectifica oricând. Nu este nicio tragedie. Nu am nimic de ascuns. Dacă îmi doream să ascund ceva, nu treceam acele depozite”, a declarat în 2019, pentru fanatik.ro, Florin Talpan.

De la ce a pornit scandalul dintre Gigi Becali şi Florin Talpan. Juristul l-a acuzat de calomnie

Talpan a ales să acţioneze în instanţă după ce Gigi Becali l-a jignit în repetate rânduri în scandalul dintre cele două cluburi pentru marca ”Steaua”.

"Cu Talpan negociez eu? Pe Talpan îl iau și îl duc la oi! Habar nu are de nicio lege, nu știe de capul lui nimic. Băi, nenorociților, lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic! De ce să cheltuiți bani de la bugetul țării? Ei vor să mă distrugă", a fost declarația patronului de la FCSB care l-a făcut pe Florin Talpan să acţioneze în instanţă.

