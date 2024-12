Vinicius Junior a fost desemnat fotbalistul anului. Cine sunt premiaţii de la gala FIFA The Best - Antena Sport

Marţi, 17 decembrie 2024, la Doha, în Qatar, a avut loc gala The Best FIFA Football Awards. Vinicius Jr a fost desemnat cel mai bun jucător al anului. Brazilianul a fost ales din 11 jucători nominalizaţi.

Norocul i-a surâs lui Vinicius Junior, după scandalul de la Balonul de Aur. Starul de la Real Madrid a impresionat cu evoluţiile sale din ultimul an, motiv pentru care câştigat premiul de fotbalistul anului oferit de FIFA.

Vinicius Junior, fotbalistul anului în gala FIFA The Best

Câștigător al Champions League, dar şi al titlului din LaLiga cu Real Madrid, Vinicius a fost un om de bază pentru formaţia de pe Bernabeu în sezonul 2023/24. În sezonul trecut, brazilianul a evoluat în 39 de meciuri, a marcat 24 de goluri și a oferit 11 pase decisive. Vini Jr este primul brazilian care câştigă premiul FIFA pentru cel mai bun jucător masculin după 2007 şi primul în actuala sa variantă ca The Best.

Principalele reuşite ale lui Vinicius Junior

A câştigat Liga Campionilor 2023/24, marcând în finală

A câştigat La Liga 2023/24

A câştigat Supercupa Spaniei 2024, reuşind un hat-trick în finala cu Barcelona

A fost desemnat jucătorul sezonului 2023/24 în Liga Campionilor

Alţi jucători nominalizaţi pentru premiul de ”cel mai bun fotbalist al anului” mai erau şi:

Dani Carvajal (Spania), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Anglia), Real Madrid

Kylian Mbappe (Franţa), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spania), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spania), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (acum retras)

Întregul lot de la Real Madrid a participat la gala de la Doha. ”Los Bloancos” o va înfrunta pe Pachuca din Mexic, miercuri, la o zi după gala „The Best”. Mai mult, cinci jucători de la Real Madrid au fost selectaţi în acest an în The Best FIFA Men’s 11, notează news.ro.