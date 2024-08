Contractul lui David Popovici expiră în 9 zile: "Cunosc discuţiile despre posibilitatea să meargă afară. Are oferte" - Antena Sport

Nuno Pina, preparatorul fizic al înotătorului chinez, a declarat că, în nenumărate rânduri, Pan Zhanle l-a numit pe David Popovici ”sursa mea de motivație și inspirație”.

”Nu vorbim prea des despre rivali. Cred că s-a întâmplat doar de vreo zece ori în doi ani. Dar, de fiecare dată când am vorbit despre Popovici, Pan spunea mereu că e sursa lui de inspirație și motivație. Mai ales că, prima dată, a trebuit să doboare recordul lui David.

Îl admiră cu adevărat și-l respectă sută la sută! Îl inspiră să acumuleze și mai mult în fiecare zi, să-și atingă noi obiective, să progreseze. Acești băieți vor oferi un show extraordinar în anii viitori. Și performanțe pe măsură. Ambii! Va fi epoca lor, iar natația nu va avea decât de câștigat din acest duel”, a declarat preparatorul fizic al lui Pan Zhanle, Nuno Pina, pentru sursa citată mai sus.

Legendara Katinka Hosszu, despre David Popovici: „Se gândeşte că e posibil să doboare recordul mondial stabilit de Pan Zhanle”

Legendara Katinka Hosszu a făcut declaraţii despre David Popovici. Katinka Hosszu e multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană. Ea e de părere că David Popovici a obţinut rezultate extraordinare la Jocurile Olimpice.

Katinka Hosszu consideră că David Popovici va dori să doboare recordul mondial al lui Pan Zhanle. Chinezul şi-a bătut propriul record mondial în finala la 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice. Pan Zhanle a avut timpul 46:40 în finala probei „regină”, de 100 de metri liber, de la Jocurile Olimpice. Pe locul 2 s-a clasat australianul Kyle Chalmers, cu 47:48, iar pe 3 românul David Popovici, cu 47:49.

”Sunt sigură că David este mulţumit cu rezultatele sale. Nu-mi imaginez de ce nu ar fi. A fost extraordinar în ambele probe. Faptul că a obţinut un bronz în proba de 100m liber este extraordinar, fiindcă a fost o cursă foarte strânsă, toată lumea a fost la nivel înalt. Cred că David deja a început să se gândească despre ce va urma pentru el imediat după cursa de 100m, nu a aşteptat să se încheie Jocurile Olimpice – şi anume că este posibil să doboare recordul mondial stabilit de Pan Zhanle.

„David Popovici mai are mult timp la dispoziţie”

Cred că asta ne spune faptul că el este un competitor puternic – abia a terminat cursa şi deja s-a gândit la ce urmează. Cred că deja are ochii aţintiţi pe acest record mondial. A spus că oricine îl poate doborî, dar sunt destul de sigură că el va fi cel care va încerca să o facă. Asta cred că urmează pentru el. Sper, de asemenea, că se va odihni puţin, pentru că de multe ori ştiu că eu nu mă odihneam după mari întreceri, dar acum cred că trebuie să se odihnească şi să se bucure de ce a realizat, ca apoi să continue antrenamentele. Încă mai are mult timp la dispoziţie. Are doar 19 ani şi va mai participa la alte ediţii de Jocuri Olimpice”, a declarat Katinka Hosszu pentru eurosport.ro.