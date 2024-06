"Dacă voi pierde, voi fi devastat!" David Popovici abia aşteaptă Jocurile Olimpice! Motivul pentru care nu simte presiune - Antena Sport

David Popovici a spus că nu reprezintă un obiectiv imediat „recuperarea” recordului mondial la 100 de metri liber.

„Nu îmi propun asta ca un obiectiv pe care să îl îndeplinesc obligatoriu acum, peste o lună sau peste un an. Nu mi-am propus nici în 2022 să dobor recordul, am pus în practică ceea ce am muncit şi învăţat, mi-am făcut cursa pe care am antrenat-o zi de zi iar rezultatul a fost uimitor. Este o călătorie cu multe experienţe iar eu încă învăţ. Am 19 ani şi o viaţă întreagă înainte pentru a ma bucura de călătorie şi de provocări„, a spus David Popovici la fanatik.ro.