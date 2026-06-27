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“Mă gândesc să bat recordul mondial” Reacţia lui David Popovici după ce a cucerit aurul la 100 de metri liber la Roma!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iunie 2026, 21:45

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Mă gândesc să bat recordul mondial Reacţia lui David Popovici după ce a cucerit aurul la 100 de metri liber la Roma!

David Popovici, după o competiţie / Profimedia Images

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David Popovici (21 de ani) a reacţionat după ce a cucerit aurul în proba de 100 de metri liber la Trofeul Settecolli de la Roma. “Fenomenul” vrea să doboare din nou recordul mondial în proba de 100 de metri liber.

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Popovici s-a declarat mulţumit de cum a înotat în finala de 100 de metri liber de la Roma. El a avut timpul 47.26, doborând precedentul record al competiţiei, care era 47.60.

David Popovici, după cursa de aur de la Roma: “Mă intrigă, mă face curios de ce sunt în stare când sunt odihnit”

A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European.

Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat. Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă.

“Am început foarte bine” David Popovici vrea recordul competiţiei şi la 200 de metri liber, probă în care e campion olimpic

E prima competiție internațională după Mondialele de anul trecut, am început foarte bine, mai am și proba de 200 de metri liber mâine. Recordul competiției era tot al meu, sincer, nu? Ah, nu, fir-ar, lasă că l-am luat acum. Nici nu mai știu pentru mâine cât e recordul. Nu contează foarte mult timpul, contează să fiu mai bun decât varianta mea de ieri.

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E clar o competiție unde toți am venit în miezul antrenamentelor și știm la ce să ne așteptăm. Sunt printre antrenamente de Europene și mi-am depășit așteptările.

200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât suta, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața. Mâine îmi permit dimineața să înot mai încet și să mă calific și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25… bine, nu o să se întâmple, dar va fi la fel de bine.

La finalul zilei îmi iubesc meseria, sunt foarte privilegiat în felul ăsta să-mi câștig pâinea și să fiu obosit, în sine, de la faptul că oamenii strigă după mine să le dau autografe. Cu toată căldura asta, tot e mai frumos să înot în aer liber, îmi place”, a spus David Popovici după ce a cucerit aurul la Roma în proba de 100 de metri liber.

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