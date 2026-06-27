David Popovici luptă pentru aur la ora 20:50, în finala probei de 100 de metri liber de la Roma

David Popovici luptă pentru medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Trofeul Settecolli de la Roma. Finala are loc la ora 20:50 şi poate fi urmărită de abonaţii AntenaPLAY în direct pe canalul TVR Sport din AntenaPLAY.
În prima probă a Trofeului Settecolli de la Roma, David Popovici a obţinut medalia de argint, la 50 de metri liber. Specialist în probele de 200 şi 100 metri liber, David Popovici şi-a bătut recordul personal în proba de 50 de metri liber, având timpul 21.82 în finală. Precedentul record naţional în proba de 50 de metri liber îi aparţinea tot lui, 21.83, şi data din 4 septembrie 2025. Brazilianul Guilherme Santos Caribe, pe care David Popovici îl va întâlni şi în finala de la 100 metri liber, a câştigat proba, cu timpul 21.46. Italianul Leonardo Deplano s-a clasat pe 3, cu 21.90.
Abonaţii AntenaPLAY pot vedea AICI finala de 100 de metri liber a lui David Popovici, pe canalul TVR Sport
David Popovici, marele favorit al probei de 100 metri liber de la Trofeul Settecolli de la Roma
Fost recordmen mondial la 100 de metri liber, David Popovici e marele favorit al finalei acestei probe la Trofeul Settecolli de la Roma.
David Popovici s-a calificat în finala de la 100 metri liber cu cel mai bun timp: 47.72.
Campion mondial en-titre al probei, David Popovici se va duela în finala probei de la 100 m liber, programată la 20:50, cu britanicul Jack McMillan, italianul Carlos D’Ambrosio, brazilianul Guilherme Caribe Santos, croatul Jere Hribar, maghiarul Kristóf Milák, vicecampion european la 100 m liber în 2022, la Roma, când David a stabilit recordul mondial, și cu italienii Lorenzo Ballarati și Manuel Frigo.
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